A San Giovanni Rotondo un Palazzetto multimediale con Piscina socio-sanitaria

San Giovanni Rotondo – Un passo decisivo verso l’innovazione e l’inclusione sociale per la città garganica, che si prepara a ospitare un Palazzetto Multimediale dotato di piscina socio-sanitaria. Grazie a un finanziamento di 4,8 milioni di euro, la città ha ottenuto un risultato storico che segna l’inizio di una “Svolta Giusta” per la comunità locale. Il progetto, presentato dal Comune e approvato nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, è il frutto di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale e della sua struttura tecnica. L’accordo, siglato dal Governo e dalla Regione Puglia, ha l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali e promuovere politiche di coesione. San Giovanni Rotondo è l’unica città del Gargano a beneficiare di questo finanziamento, un traguardo che valorizza la lungimiranza e la progettualità dell’amministrazione comunale.

Il Palazzetto Multimediale rappresenta una risorsa fondamentale non solo per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi socio-sanitari, ma anche per rispondere alle esigenze di chi vive in condizioni di fragilità o non autosufficienza. La piscina socio-sanitaria, in particolare, avrà un impatto significativo nel potenziamento dei servizi dedicati ai cittadini più vulnerabili. Ma non si tratta solo di un’opera sociale: l’intero progetto mira a diversificare l’offerta turistica della città, puntando sull’innovazione per attrarre visitatori e generare nuove opportunità di sviluppo economico.

Il sindaco Filippo Barbano, visibilmente soddisfatto del risultato ottenuto, ha commentato con entusiasmo: «Questo è un momento storico per San Giovanni Rotondo. Con il finanziamento di 4,8 milioni di euro, abbiamo finalmente l’opportunità di migliorare la qualità della vita per i nostri concittadini, ma anche di proiettare la nostra città verso il futuro. La realizzazione di questo Palazzetto multimediale è il primo passo di un cambiamento profondo che trasformerà San Giovanni Rotondo in un modello di innovazione per il territorio.»

Il finanziamento rappresenta un sogno che diventa realtà per la comunità, una risposta concreta ai bisogni sociali, ma anche un’occasione per la città di rinnovarsi. La nuova infrastruttura, che sorgerà grazie a questo investimento, contribuirà a potenziare le strutture esistenti, migliorando i servizi alla cittadinanza e rafforzando l’immagine di San Giovanni Rotondo come destinazione turistica di qualità. Con l’arrivo di questi 4,8 milioni di euro, San Giovanni Rotondo si avvia verso una nuova era, segnata dalla trasformazione sociale ed economica. Il Palazzetto Multimediale, simbolo di innovazione e inclusione, sarà presto una realtà che cambierà il volto della città, contribuendo al benessere della comunità e alla valorizzazione del territorio.