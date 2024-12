A San Severo arrivano “Le Bucoliche”: apre lo store per la cura “consapevole” della persona

Aprire una attività, oggi, in tempi incerti quali sono quelli che viviamo, può apparire un azzardo e anche una piccola follia.

Non è così per le sorelle Dimauro, Laura e Monica, che hanno deciso di investire aprendo il loro primo natural store in pieno centro a San Severo. “Le Bucoliche_ natural store&lab” – in via Melegnano 2-4 (nei pressi del bar Everest) – è uno store non solo di cosmetica naturale ma anche di prodotti e servizi per la persona in ottica bio ed ecosostenibili.

LA STORIA. Dal 2021 le sorelle Dimauro producono agrocosmetici con il brand Ekostè_cosmetica dalla Terra, trasformando i prodotti agricoli della Puglia in cosmetici naturali. Ed è dalla passione per la natura, dal connubio tra passato e presente, ricerca e tradizione, sostenibilità e produzione consapevole, che hanno deciso di dar vita a un nuovo progetto, aprendo Le Bucoliche.

UN NUOVO APPROCCIO. Il concept è quello di un “natural store esperienziale”, negozio (termine improprio, ma utile ad individuare la forma fisica) che promuove un approccio cosmetico essenziale fatto di pochi gesti che accompagnino dolcemente alla riscoperta dei ritmi fisiologici della propria pelle e del proprio benessere. Il cliente può scoprire tanti prodotti come profumi botanici, saponi, cosmetici, infusi bio, olii puri essenziali e integrali, prodotti bio per capelli, linea uomo e bambino, tessuti biologici ed ecologici, oggettistica per la casa, tutti prodotti ricercati e selezionati di cui può conoscere l’origine delle materie prime e la qualità degli ingredienti utilizzati. Tra i numerosi brand di qualità, lo store ospita marchi come La Saponaria, Olfattiva, Latte&Luna, Nasoterapia, Purae, Neavita, L’OcaNera, Innbamboo.

LE SCELTE CONSAPEVOLI. “Abbiamo un’idea più ampia e completa della persona e la mission – spiegano le due titolari – è sempre stata quella di selezionare prodotti autentici e validi per i quali l’essere naturale non è un valore aggiunto ma un presupposto essenziale. Le Bucoliche cerca di trasferire non solo l’efficacia dei sui prodotti in vendita ma soprattutto di insegnare al consumatore la scelta consapevole basata sulla specifica esigenza e non dettata solo dal marketing e dalle mode”.

I LABORATORI. Le Bucoliche è anche un luogo di formazione con laboratori tematici ed esperienziali, dedicati all’educazione sulla base delle esigenze personali della propria pelle, in cui ogni formula è studiata per essere efficace, prestante e sempre piacevole e delicata, con la garanzia di trasmettere tutto il potenziale che la natura ha riservato in ogni elemento. Per il benessere naturale del corpo, è presente la Stanza del sale, utile rimedio per le vie respiratorie, i malanni di stagione, allergie e problemi di pelle. Attive le pagine social facebook e instagram le_bucoliche_naturalstore

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 351.1014222