CHI TOCCA I FILI MUORE?

(NOTA STAMPA). Il circolo Fratelli d’Italia di Manfredonia tramite il suo responsabile LORISO VINCENZO esprime massima solidarietà al Consigliere Ugo Galli del cdx per l’attacco inopportuno subito nell’espletamento del proprio mandato Di OPPOSIZIONE!

Il dibattito politico, seppur acceso, non dovrebbe mai ledere l’onorabilita’ e la reputazione di un Consigliere Comunale nell’esercizio della sua funzione ed attività finalizzata ad apportare, vigilare e contribuire alla trasparenza e buon funzionamento della macchina amministrativa.

Ci preme sottolineare che sarebbe opportuno trattare gli argomenti con lo sguardo puntato al presente ma soprattutto al Futuro. D’altra parte, il programma e le promesse del Sindaco nel suo programma elettorale ERA facciamo Futuro!!! Ma quale? Finora nessuna promessa è stata messa in atto.

Fratelli d’Italia è e ci sarà sempre per far sentire la propria libera e possente voce nell’interesse dei cittadini e del buon funzionamento della macchina amministrativa, sempre al servizio dei Cittadini e della Comunità Sipontina e non avremo mai paura di minacce, avvertimenti o denigrazioni.

L’auspicio è che il dibattito politico possa svolgersi garantendo a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione senza ricevere risposte piccate e al limite delle offese.

Noi di Fratelli d’Italia quale attivo componente dell’opposizione del cdx a Manfredonia denuncerà all’opinione pubblica l’abuso di potere!

Fratelli d’Italia augura una ripresa di un confronto leale e collaborativo. Buon lavoro a tutti e di nuovo solidarietà ad un componente di cdx Ugo Galli”.