Corso Giannone. De Sabato: "Un simbolo del degrado urbano dimenticato dall’amministrazione"

di Antonio De Sabato, Consigliere Comunale

“Non basta più abbassare lo sguardo per rendersi conto del degrado che avanza inesorabile nella nostra città. Marciapiedi dissestati e strade impercorribili rendono la mobilità difficoltosa, soprattutto in alcune zone centrali come corso Giannone, che sembra essere stato lasciato a morire nell’indifferenza generale.

Un esempio lampante è l’angolo con via Tugini, dove il degrado regna incontrastato.

Un intero tratto di marciapiede è stato transennato e abbandonato a erbacce e sporcizia, una situazione indecorosa che si trascina da tempo senza che alcun intervento concreto venga programmato o realizzato.

Ma il problema non si limita a ciò che vediamo sotto i nostri piedi. Alzando lo sguardo, lo scenario peggiora ulteriormente. Gli edifici dell’area, in condizioni precarie e a rischio crollo, rappresentano un vero pericolo per l’incolumità pubblica. La tragedia dei crolli che questa città ha già conosciuto sembra non aver insegnato nulla. Eppure, il silenzio delle istituzioni su questo tema è assordante.

È inaccettabile giustificarsi semplicemente dicendo che gli immobili sono di proprietà privata. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta di chi amministra. Di fronte a questa emergenza, mi chiedo: cosa è stato fatto finora? Cosa si sta pianificando di fare? E, soprattutto, quando?

Non possiamo continuare a ignorare i problemi reali della città distraendo l’opinione pubblica con spettacoli e intrattenimento. La città ha bisogno di risposte concrete e di una visione per il futuro, non di palliativi.

A chi amministra, e in particolare al sindaco Episcopo, dico: è il momento di agire. Se ci siete, battete un colpo. Foggia merita di più.

Buongiorno a tutti e buon lavoro… per quanto ancora ce ne sia da fare”.