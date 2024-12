Alto Impatto, continuano le attività di prevenzione di Polizia Locale e Forze di Polizia

Nel fine settimana, identificate 23 persone e elevate 105 sanzioni per violazioni al CdS

Continua l’attività della Polizia Locale di Foggia, in collaborazione con le Forze di polizia, per le attività di sicurezza stradale e urbana che rientrano nel programma “Alto Impatto” promosso dalla Questura di Foggia.

L’iniziativa, finalizzata a garantire la vivibilità urbana e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, si è svolta con un approccio integrato, combinando azioni preventive e repressive. Grazie a un coordinamento strategico basato sugli alert ricevuti in cabina di regia, gli agenti hanno monitorato le zone più frequentate della città, con particolare attenzione agli effetti collaterali della “malamovida”.

La Polizia Locale di Foggia ha contribuito attivamente con tre pattuglie, dotate di veicoli in colori d’istituto e segnalatori luminosi, per presidiare aree critiche e contrastare fenomeni come la sosta selvaggia, il cattivo utilizzo delle infrastrutture stradali e i parcheggiatori abusivi. Tra gli obiettivi principali dell’operazione, anche la tutela dei parcheggi riservati alle persone diversamente abili, il rispetto dell’uso delle cinture di sicurezza e delle norme relative a telefoni cellulari, biciclette elettriche e monopattini.

Durante l’operazione sono state identificate 23 persone alla guida e sono state elevate 105 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

I controlli, effettuati a campione in diverse vie cittadine, hanno riguardato Piazza Cavour, Piazza Marconi. Corso Vittorio Emanuele, Piazza Nigri, Viale Colombo, Via della Repubblica, Piazza De Santis, Via Duomo, Via Leone XIII, Via Loffredo, Viale Fortore,Via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e Via Telesforo

Questa iniziativa dimostra l’impegno congiunto delle istituzioni cittadine nel garantire maggiore sicurezza e qualità della vita per i cittadini, contrastando i comportamenti irresponsabili e tutelando il rispetto delle regole.