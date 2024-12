Foggia, oltre 13.200 candidature per i concorsi pubblici, prove al via dal 9 dicembre ph Comune di Foggia

Oltre 13.200 persone hanno presentato domanda per partecipare ai concorsi pubblici indetti dal Comune di Foggia. Le selezioni riguardano sette profili professionali per un totale di 97 posti a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di rafforzare gli organici comunali in vari settori. I bandi, scaduti lo scorso 27 novembre, hanno registrato un elevatissimo interesse, confermando la forte attenzione verso le opportunità lavorative nella Pubblica Amministrazione.

I posti disponibili sono suddivisi in:

15 operatori esperti;

16 istruttori amministrativi;

9 istruttori tecnici geometri;

17 istruttori contabili;

6 programmatori/amministratori di rete e di sistema;

18 istruttori agenti di polizia locale;

16 funzionari assistenti sociali.

I vincitori saranno assunti entro fine dicembre 2024. È prevista inoltre una graduatoria di idonei, pari al triplo del numero dei posti disponibili, da cui l’amministrazione potrà attingere in futuro per ulteriori necessità. Le prove d’esame, organizzate dalla società Selexi di Milano, si svolgeranno tra il 9 e il 19 dicembre presso la Città del Cinema di Foggia, in Piazzale Anna De Lauro Matera. La suddivisione dei candidati per date e fasce orarie sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Foggia nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che sul portale nazionale InPa.

I candidati sosterranno un’unica prova scritta digitalizzata, composta da 46 quesiti a risposta multipla da completare in 45 minuti. I quesiti saranno così suddivisi:

3 domande di lingua inglese;

3 domande sulle applicazioni informatiche più diffuse;

40 domande specifiche, di cui 10 su materie psico-attitudinali e 30 su ordinamento e organizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione agli enti locali.

Non è prevista la pubblicazione di una banca dati preliminare dei quesiti, elemento che richiederà ai partecipanti una preparazione approfondita e diversificata. La gestione delle prove è stata affidata alla società Selexi, scelta tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). Specializzata nella selezione di personale con test a risposta multipla, Selexi gestisce oltre 300 procedure concorsuali all’anno per un totale di 150mila candidati.

L’affidamento è avvenuto con un’offerta di 80mila euro (16 euro per partecipante), cifra che include anche il noleggio della strumentazione informatica. Il costo complessivo per il Comune di Foggia, Iva inclusa, ammonta a circa 115mila euro. Con questo imponente processo selettivo, il Comune di Foggia mira a rispondere alle esigenze organizzative e a garantire un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Un evento che conferma la centralità della Pubblica Amministrazione come motore di sviluppo e occupazione per il territorio.

