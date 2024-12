Un successo dietro l’altro per il Maestro Panificatore di Monte Sant’Angelo Donato Taronna, dopo il premio Gambero Rosso e l’accoppiata Pane e Nutella arriva la ciliegina sulla torta con la chiamata da parte della Marina Militare per produrre il pane di Monte Sant’Angelo sulla Nave Amerigo Vespucci, che attraccherà a Dhoe Qatar.

Il Vespucci, fiore all’occhiello della Marina Italiana in collaborazione con la società Koor che cura gli eventi “le Rotte del Pane”, hanno chiamato il Maestro Panificatore Donato Taronna di Monte Sant’Angelo a panificare per tutto l’equipaggio e le autorità italiane e locali del Qatar nel Villaggio Italia, allestito ad ogni attracco del Vespucci per rappresentare le Eccellenze dell’Italia e farle degustare agli ospiti.

– Il panificatore Donato Taronna produrrà pane del proprio territorio secondo le direttive di bordo e in coordinamento con Marina Militare, e farà da promotore nel condividere e raccontare il proprio pane tradizionale e il territorio con personale di bordo e con ospiti agli eventi, sempre nell’ambito del progetto “LE ROTTE DEL PANE”.

– Il panificatore diventa ambasciatore del Pane italiano e del Made in Italy con “Le Rotte del Pane”.

Comunicato stampa.