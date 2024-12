La Prioletti Dance Academy di Manfredonia brilla al "7° Trofeo Uniti per la Danza" di Molfetta

La “Prioletti Dance Academy“, realtà consolidata sul territorio dal 2001 e guidata dai maestri Lucia, Carmela, Michele e Gesuele Prioletti, si conferma ancora una volta tra le eccellenze nel panorama della danza sportiva. Con una storia segnata da successi nazionali e internazionali, l’accademia di Manfredonia ha partecipato ieri alla competizione “7° Trofeo Uniti per la Danza”, tenutasi a Molfetta, portando in gara le sue giovani promesse.

Nonostante per alcune ballerine fosse la loro prima esperienza in una competizione di alto livello, i risultati sono stati straordinari. Le giovanissime Sharis, Anita, Azzurra, Evelyn e Sofia si sono distinte nei Latin Solo, conquistando la finale e dimostrando grande determinazione e talento. Un traguardo importante, frutto di mesi di impegno e dedizione, che pone solide basi per il loro futuro agonistico.

Ma il vero trionfo della giornata è stato quello della coppia formata da Sofia e Lele. I due atleti, gareggiando nella Classe A, hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando il gradino più alto del podio.

Una vittoria significativa non solo per il valore sportivo, ma anche per il prestigio che porta all’intera accademia e alla città di Manfredonia.

Il “7° Trofeo Uniti per la Danza” ha rappresentato un’occasione di confronto con altre realtà di spicco del settore, sottolineando il livello di preparazione degli allievi della Prioletti Dance Academy. La dedizione dei maestri, che da oltre vent’anni trasmettono la loro passione e professionalità alle nuove generazioni, continua a portare frutti straordinari.

Grande soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dai responsabili dell’accademia, che vedono in questi risultati non solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un incoraggiamento a proseguire su una strada fatta di sacrifici, impegno e amore per la danza.

La città di Manfredonia può vantarsi di una realtà che rappresenta un punto di riferimento nel panorama della danza sportiva, capace di formare non solo atleti, ma anche giovani cittadini che crescono con valori fondamentali quali disciplina, spirito di squadra e rispetto per l’avversario.

Con la vittoria di Sofia e Lele e i brillanti risultati delle giovani promesse, la Prioletti Dance Academy aggiunge un altro capitolo alla sua lunga storia di successi, confermandosi come una vera eccellenza nel mondo della danza sportiva.

