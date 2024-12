Lucera: 31 Milioni di Euro per Infrastrutture e Sviluppo del Territorio verso Lucera Capitale della Cultura della Puglia

Lucera celebra una settimana storica sul fronte degli investimenti infrastrutturali: 31 milioni di euro stanziati per progetti strategici che guardano al futuro della città, alla sicurezza dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, in vista dell’ambizioso obiettivo di Capitale della Cultura della Puglia per il 2025.

Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha commentato con entusiasmo: “Questa settimana porta con sé notizie che rendono orgogliosa la nostra comunità. Ai 3 milioni di euro già annunciati per il restauro e la messa in sicurezza della Fortezza Svevo-Angioina, si aggiungono altri 3 milioni per il consolidamento e il risanamento del versante collinare del Castello. La tutela del nostro patrimonio storico e culturale non è solo un dovere, ma un tassello fondamentale per Lucera Capitale regionale della Cultura.”

Un ulteriore passo in avanti arriva grazie a 25 milioni di euro destinati all’allargamento e al rifacimento del tratto centrale della strada provinciale Lucera-San Severo. Questo intervento garantirà maggiore sicurezza e migliorerà l’accessibilità verso la città, rendendola sempre più centrale nella rete infrastrutturale del territorio.

“L’intervento sulla SP 109 è un risultato straordinario”, ha sottolineato il sindaco. “Si tratta di un obiettivo perseguito con tenacia dalle amministrazioni provinciali che si sono succedute, da Francesco Miglio a Nicola Gatta, fino all’attuale presidente Giuseppe Nobiletti. Questo è il frutto di una sinergia tra istituzioni: amministrazione provinciale, regionale e nazionale hanno lavorato insieme per sbloccare i fondi di Sviluppo e Coesione, trasformando anni di impegno in realtà.”

Concludendo, il sindaco ha dichiarato: “Questi interventi non sono solo numeri: rappresentano la sicurezza dei cittadini, la valorizzazione del nostro patrimonio storico e il rilancio del territorio, elementi fondamentali per sostenere la nostra visione di Lucera come Capitale regionale della Cultura. Il nostro impegno è quello di trasformare questa opportunità in un motore di crescita per tutta la comunità, continuando a lavorare con determinazione per costruire una città all’altezza del suo grande potenziale.”

Con questi investimenti, Lucera compie un altro passo importante verso il suo rilancio culturale, economico e infrastrutturale, preparandosi a essere protagonista di una stagione di innovazione e valorizzazione senza precedenti.