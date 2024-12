Manfredonia, emergenza rifiuti e imprenditori abbandonati sul Porto Turistico

Dal 1° novembre scorso, il Porto Turistico di Manfredonia si trova in una situazione di degrado inaccettabile: la sospensione del servizio di raccolta rifiuti da parte di ASE ha trasformato l’area in una discarica a cielo aperto, con gravi rischi per la salute pubblica e un danno d’immagine per l’intera città. Imprenditori e operatori della Marina, nonostante paghino regolarmente la TARI al Comune, sono stati lasciati soli di fronte all’emergenza. Alcuni hanno dovuto investire risorse proprie per smaltire i rifiuti e contenere il degrado, ma l’insostenibilità della situazione rischia di compromettere le attività economiche legate al porto e l’attrattività turistica della città.

“Così l’Amministrazione vuole fare turismo?” si chiede l’avv. Vincenzo Di Staso, consigliere comunale del gruppo Strada Facendo, che ha portato il caso all’attenzione del Consiglio comunale. Di Staso ha sottolineato l’assenza di risposte concrete da parte dell’Amministrazione, che sembra incapace di gestire una situazione tanto critica. Il Porto Turistico rappresenta uno dei principali biglietti da visita di Manfredonia, nonché un importante motore economico. Il degrado in cui versa è una macchia sull’immagine della città e un freno per le ambizioni di sviluppo turistico. La mancanza di interventi strutturali e immediati rischia di aggravare ulteriormente una situazione già precaria.

Gli operatori e i cittadini chiedono un’azione immediata: il ripristino del servizio di raccolta rifiuti e un piano di gestione adeguato per il Porto Turistico. L’Amministrazione comunale è chiamata a dimostrare capacità di governo e attenzione verso un’area strategica per il futuro della città. La vicenda del Porto Turistico di Manfredonia non è solo un problema di rifiuti, ma il simbolo di una gestione amministrativa che sembra navigare a vista, lontana dalle esigenze di chi vive e lavora in città. La risposta a questa emergenza sarà un banco di prova per il futuro della governance locale e per la credibilità della come destinazione turistica.