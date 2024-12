Manfredonia fuori dai fondi ministeriali, nuove strategie per il futuro

Il Ministero della Cultura, con un decreto del 16 ottobre scorso, ha aperto un bando destinato al sostegno dei carnevali storici per l’anno 2024. Il finanziamento, riservato a Comuni, fondazioni e associazioni con almeno 25 edizioni documentate alle spalle, richiedeva agli aspiranti beneficiari la presentazione di una relazione artistica, un rendiconto finanziario e l’elenco delle fatture relative ai costi sostenuti.

Il Comune di Manfredonia, non avendo sostenuto spese per l’edizione del Carnevale 2024, non ha potuto partecipare al bando. A gennaio 2024, la commissaria straordinaria, dott.ssa Grandolfo, aveva infatti emanato un avviso pubblico per individuare un soggetto privato disposto a realizzare la manifestazione a costo zero per l’ente pubblico. Questa scelta ha permesso la realizzazione dell’evento senza gravare sul bilancio comunale, ma ha precluso l’accesso ai fondi ministeriali, vincolati a una rendicontazione dettagliata delle spese effettuate.

È importante sottolineare che il bando ministeriale si riferiva esclusivamente all’edizione 2024, escludendo implicitamente progetti futuri non ancora avviati o privi di rendicontazione finanziaria. Per questo motivo, il Comune di Manfredonia non poteva soddisfare i requisiti richiesti, poiché i costi dell’evento erano stati interamente sostenuti dal partner privato. Guardando al futuro, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare un approccio diverso per il Carnevale 2025. Il Comune sarà parte attiva nel progetto, assumendo il ruolo di centro dei costi dell’intera manifestazione. Questo cambiamento strategico consentirà all’ente di partecipare a futuri bandi nazionali e regionali, grazie alla possibilità di presentare una rendicontazione finanziaria conforme ai requisiti richiesti.

L’amministrazione si dice pronta ad avviare l’iter procedurale per selezionare i soggetti interessati a collaborare alla prossima edizione, con l’obiettivo di restituire al Carnevale di Manfredonia il ruolo di protagonista tra i grandi eventi culturali italiani. La mancata partecipazione al bando ministeriale 2024 non rappresenta un fallimento, ma un punto di partenza per una nuova gestione del Carnevale, che possa garantire maggiore autonomia e accesso a risorse fondamentali per il rilancio della manifestazione. Il futuro del Carnevale di Manfredonia si costruirà con una strategia che unisce tradizione e innovazione, con il coinvolgimento attivo di istituzioni e comunità locale.