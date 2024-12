Monte S.Angelo: giallo per la morte di un 34enne. Forse si è sparato per errore - Fonte Immagine: L'inserto.it

Matteo Vergura, 34 anni, è stato trovato senza vita in una zona impervia nei pressi di Bosco Quarto, località San Simeone. Il giovane potrebbe essersi accidentalmente colpito con il suo fucile nel tentativo di difendersi da un animale selvatico.

Il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri, allertati dagli amici con cui Vergura aveva trascorso la serata in una masseria. Da una prima ispezione, è stato individuato un foro compatibile con un colpo d’arma da fuoco al ginocchio. Il fucile è stato ritrovato accanto al corpo, alimentando l’ipotesi che l’uomo, esperto cacciatore, si sia ferito involontariamente durante l’attacco di un animale.

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Foggia, proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto. L’autopsia, che dovrebbe essere disposta a breve, sarà determinante per escludere altre ipotesi.

Vergura era molto conosciuto nella comunità per il suo impegno nel volontariato, la passione per i balli popolari e il lavoro agricolo. Lascia una moglie, un figlio piccolo e il ricordo di una persona stimata da tutti. Secondo amici, stava per iniziare un nuovo impiego presso Acquedotto Pugliese.

“Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità,” ha dichiarato il sindaco Michele D’Arienzo.

Lo riporta Gazzetta di Capitanata.