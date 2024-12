La nuova programmazione regionale 2021-2027, annunciata dalla Regione Puglia, prevede significativi investimenti per implementare le politiche territoriali grazie a finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione, pari a 4,5 miliardi di euro, e del Programma Operativo Complementare (POC), che aggiunge altri 1,7 miliardi. Tuttavia, i comuni del Gargano, ad eccezione di San Giovanni Rotondo che ha ottenuto 5 milioni di euro, lamentano una scarsa inclusione nei progetti finanziati.

L’accordo tra Governo e Regione Puglia assegna fondi rilevanti alla Capitanata, con beneficiari come il Consorzio di Bonifica di Capitanata, la Provincia di Foggia, la ASL locale, il Policlinico Riuniti e Ferrovie del Gargano. Tuttavia, molti comuni garganici si sentono esclusi e denunciano una mancanza di consultazione preliminare, nonostante la Regione sottolinei di aver condotto un ampio lavoro di programmazione con coinvolgimento istituzionale.

Tra i finanziamenti approvati figurano 3,8 milioni per la messa in sicurezza della costa di Zapponeta, 2,1 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico a Ordona, 5 milioni ciascuno per i depuratori di Candela e Ascoli Satriano, e oltre 8,4 milioni ad Apricena per migliorare la viabilità industriale. A Biccari sono stati destinati 3 milioni per la riqualificazione urbana di Piazza Giacomo Matteotti, mentre Manfredonia riceverà 6,3 milioni per il riutilizzo delle acque reflue.

Tra le altre assegnazioni: 5 milioni ai capoluoghi per potenziare la raccolta differenziata, 4,8 milioni a San Giovanni Rotondo per un palazzetto multimediale e piscina socio-sanitaria, 3,1 milioni a Foggia per progetti di riqualificazione urbana e culturale, 3,3 milioni ad Accadia per il recupero di un edificio storico e 2 milioni a Torremaggiore per interventi infrastrutturali.

I sindaci garganici, in gran parte appartenenti al centrosinistra, esprimono delusione per la mancata opportunità di presentare progetti specifici. Alcuni affermano di non essere stati informati delle possibilità di finanziamento, mentre altri segnalano che le loro proposte non sono state accolte. Questa esclusione rischia di acuire il senso di isolamento di un’area che già lotta contro storiche disuguaglianze territoriali.

Lo riporta Foggiatoday.it, a firma di Massimiliano Nardella