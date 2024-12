Piovono medaglie per gli atleti della H. Shirai di Monte Sant’Angelo alla 1* Coppa Italia , 14* Memorial Iodice che si è svolta nella giornata di domenica 1 dicembre ad Aversa. Il palazzetto era gremito di gente e gli atleti iscritti erano più di 600.

Oro per Michele Sacco nel Kumite Categoria ragazzi, argento per Gabriele D’Arienzo categoria ragazzi, bronzo per Claudio Ciliberti categoria ragazzi.

La piccola Virginia Pia Narcisi ha conquistato ben due medaglie per la categoria fanciulli, un argento nel Kata e un bronzo nel Kumite.

Soddisfacenti anche le prestazioni degli atleti Michele Pio Quitadamo e Lorenzo Troiano che hanno gareggiato anch’essi nel Kumite e Kata.

fotogallery