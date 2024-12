“Con riferimento ad alcuni comunicati stampa apparsi su alcune testate giornalistiche, firmati da due movimenti politici, relativamente alla delibera di consiglio comunale avente ad oggetto la ritipizzazione di una zona cd. Bianca, ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti per confutare numerose inesattezze e falsità.

Invero, i chiarimenti sono stati già puntualmente forniti in sede di illustrazione della proposta di delibera durante la seduta del consiglio comunale, sede nella quale dovrebbe celebrarsi e concludersi il confronto politico, ma i toni utilizzati nei comunicati stampa, le falsità narrate impongono il presente intervento.

L’area ritipizzata di cui si discute era prevista nel Piano Regolatore Generale del Comune di Manfredonia come zona di ampliamento del Mercato Ortufrutticolo.

Trattandosi di un’area privata, Il Comune di Manfredonia, alcuni decenni fa, apponeva il vincolo preordinato all’esproprio, ma nei successivi 5 anni non diede seguito alla procedura esecutiva, con il conseguente effetto giuridico (forse sfuggito ai redattori dei comunicati) di essere divenuta soggetta al regime delle cd. Zone bianche, non pianificate, ossia un’area di proprietà di privati priva di destinazione.

Secondo la normativa vigente (anche questa probabilmente sconosciuta a qualcuno), l’Ente deve utilizzare correttamente l’esercizio della pianificazione, del controllo e dello sviluppo urbanistico del territorio, procedendo in modo autonomo a ritipizzare l’area, confrontandosi altresì con le eventuali e sopravvenute esigenze, individuando dunque la giusta destinazione delle attività ammesse anche sulla base dei principi normativi e giurisprudenziali esistenti.

Ritornando alla delibera di che trattasi, il nostro Ente, guidata dalla Commissaria Grandolfo, ha ritipizzato l’area in questione, adottando una variante puntuale al PRG, prevedendo un indice di edificabilità dello 0,65, con possibilità di realizzare sia servizi, nella misura del 65%, sia residenze nella misura del 35 % (quest’ultime anche di derivazione di housing sociale, a differenza di quanto asseriscono i redattori sbadati di comunicati).

A seguito dell’adozione della predetta delibera, nei termini di legge, pervenivano presso l’Ufficio Tecnico alcune osservazioni, tra cui anche quella di aumentare l’indice di edificabilità da 0,65 a 2, osservazione non accolta dall’Amministrazione La Marca!

In virtù di quanto appena esposto, non comprendo i toni delle critiche sollevate: immaginando alla buona fede, dovrei concludere che i redattori dei suddetti comunicati non hanno piena conoscenza della materia dell’urbanistica; pensando alla mala fede, dovrei giungere alla conclusione che forse qualcuno dell’opposizione avrebbe voluto che nell’area di cui si discute si costruissero grattacieli!

Confermo, pertanto, la bontà del procedimento avviato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Grandolfo, la cui conclusione è rimessa all’approvazione della Regione Puglia e colgo l’occasione per comunicare di avere chiesto all’Ufficio Tecnico di avviare una ricognizione completa delle zone cd. Bianche al fine di avviare i procedimenti di ritipizzazione, secondo i dettami normativi e giurisprudenziali esistenti, ristabilendo anche su questa tematica i principi di correttezza e buon andamento che devono contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione.

Infine, rispedisco al mittente le altre accuse, di carattere personale, con solo scopo denigratorio. A tale proposito, evidenzio solamente che non accetto lezioni da parte di chi è stato più volte accostato a vicende grigie che hanno caratterizzato il recente passato amministrativo, poste finanche all’attenzione della magistratura”.

avv. Giovanni Mansueto – Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana