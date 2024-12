Dichiarazione del consigliere regionale Antonio Tutolo (capogruppo “Per la Puglia”)

“Che fine hanno fatto i 27 milioni di euro destinati al completamento della strada provinciale 109 Lucera – San Severo? Fino a giovedì sera, quelle risorse erano presenti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, ma oggi sono scomparse, dirottate sicuramente verso altre opere.

Chi è il responsabile di questo spostamento di fondi e dove sono stati destinati quei 27 milioni di euro che spettavano a quella importante arteria?

“Da anni mi batto per ottenere queste risorse, essenziali per completare quella che è conosciuta come la “strada della morte”.

Voglio sapere chi li ha fatti sparire e dove sono finiti. Desidero conoscere i nomi dei responsabili.

“Finché non avrò risposte, continuerò la mia protesta nell’aula consiliare della Regione Puglia. Sono qui, accampato con quattro bottigliette d’acqua, e non me ne andrò finché non mi spiegheranno quello che è successo. Voglio capire se quella strada dovrà mietere ancora vittime prima di essere rifatta e chi ne sarà, nel caso, il responsabile.

“Non mi muoverò finché non avrò ottenuto le spiegazioni dovute, anzitutto ai cittadini.”