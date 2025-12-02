Edizione n° 5903

Avrebbe tentato di costringere 14enne e 15enne ad avere rapporti sessuali, arrestato 75enne in Puglia

SESSUALI Avrebbe tentato di costringere 14enne e 15enne ad avere rapporti sessuali, arrestato 75enne in Puglia

I fatti si sarebbero verificati nel luglio scorso

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //
ANSA. Con le accuse di violenza e tentata violenza sessuale ai danni di due ragazzine minorenni, un 75enne originario della provincia di Bari è stato arrestato dalla polizia sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta dalla Procura.
Secondo l’accusa l’uomo, titolare di una postazione mobile per la preparazione di crepes, il 17 luglio scorso, durante una festa patronale nel Brindisino, avrebbe tentato di costringere una 14enne e una 15enne ad avere rapporti sessuali con lui.

Inoltre – ritengono gli inquirenti – il 75enne cercò di portarle in un luogo appartato presentandosi, anche, come cartomante e sensitivo: l’indagato avrebbe mostrato alle adolescenti delle carte dei tarocchi paventando un ‘maleficio’ se non avessero avuto un rapporto sessuali con lui.

Le ragazzine, dopo essersi liberate, denunciarono l’episodio alla polizia.

LASCIA UN COMMENTO