Il capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, Davide Bellomo, interviene sulla polemica che coinvolge la relatrice ONU Francesca Albanese e il conferimento delle chiavi della città di Bari da parte del sindaco Vito Leccese.

Bellomo invita il primo cittadino a riconsiderare la decisione: «Il sindaco Leccese si faccia restituire da Francesca Albanese le chiavi della città. Errare è umano, specie quando si è accecati dall’ideologia, ma perseverare sarebbe anche peggio», afferma.

Secondo il deputato, l’onorificenza concessa alla Albanese sarebbe in contrasto con alcune recenti dichiarazioni della relatrice ONU, che a suo giudizio avrebbero assunto toni giustificativi della violenza e rappresentato «un pericoloso attacco alla libertà di stampa». Bellomo sottolinea inoltre che non si tratterebbe di un episodio isolato, ricordando anche il discusso abbandono degli studi televisivi durante un confronto con la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz.

«Sarebbe sufficiente riconoscere di essersi sbagliati» prosegue Bellomo, «ma il sindaco continua a difendere la Albanese, finendo così per condannare sé stesso».

Il deputato conclude avvertendo del rischio che nuovi episodi possano alimentare ulteriori tensioni: «In attesa del prossimo monito alla stampa e di un nuovo episodio di antisemitismo, per il quale poi qualsiasi parola di circostanza risulterebbe vuota di significato».