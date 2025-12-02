Edizione n° 5902

Puglia, la sete d'inverno: "È la crisi idrica più grave del millennio"
2 Dicembre 2025 - ore  10:09

Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Bergamo, polemica a scuola: "Banditi Gesù, il bue e l'asinello"

SCUOLA Bergamo, polemica a scuola: “Banditi Gesù, il bue e l’asinello”

A Chiuduno è scoppiata la polemica per la presunta decisione di escludere dal presepe scolastico Gesù Bambino, il bue, l’asinello e persino la stella cometa

Bergamo, polemica a scuola: "Banditi Gesù, il bue e l’asinello"

Presepe - Fonte Immagine: festemix.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Cronaca // Focus //

A Chiuduno, in provincia di Bergamo, è scoppiata la polemica per la presunta decisione di escludere dal presepe scolastico Gesù Bambino, il bue, l’asinello e persino la stella cometa. La notizia ha subito fatto il giro della comunità, generando discussioni tra genitori e cittadini.

Secondo quanto riferito dall’istituto, si tratterebbe di un grosso equivoco, che ha creato confusione e attirato l’attenzione dei media locali. L’episodio ha sollevato un dibattito sul ruolo delle tradizioni natalizie nelle scuole e sulla comunicazione tra dirigenza scolastica e famiglie.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

