Bergamo, polemica a scuola: "Banditi Gesù, il bue e l’asinello"

A Chiuduno, in provincia di Bergamo, è scoppiata la polemica per la presunta decisione di escludere dal presepe scolastico Gesù Bambino, il bue, l’asinello e persino la stella cometa. La notizia ha subito fatto il giro della comunità, generando discussioni tra genitori e cittadini.

Secondo quanto riferito dall’istituto, si tratterebbe di un grosso equivoco, che ha creato confusione e attirato l’attenzione dei media locali. L’episodio ha sollevato un dibattito sul ruolo delle tradizioni natalizie nelle scuole e sulla comunicazione tra dirigenza scolastica e famiglie.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.