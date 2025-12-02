"Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia" di ANCE Puglia

Si svolgerà giovedì 4 dicembre, dalle 9 alle 12, “Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia”, l’iniziativa promossa da Ance Puglia in collaborazione con le realtà territoriali di Ance e i Formedil e CPT delle sei province pugliesi.

L’evento, realizzato con i patrocini di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari e Anci Puglia, ha l’obiettivo di fare avvicinare gli studenti al mondo dell’edilizia attraverso l’apertura di cinque cantieri del territorio pugliese, tra cui: i lavori per il Centro Civico Polifunzionale polifunzionale di quartiere con annesso auditorium – lotto 3 P.I.RP – a Bari; la sede operativa di Chirulli Group a Ceglie Messapica; la nuova sede di Cetola Spa a Lucera; i lavori per l’ammodernamento del Presidio Ospedaliero di Casarano “Francesco Ferrari”; i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di Bus Rapid Transit (BRT) a Taranto.

Nel corso della giornata, numerose classi degli istituti tecnici e professionali delle varie province accederanno ai cantieri per studiare da vicino i nuovi processi e le nuove tecnologie e metodologie che stanno ridefinendo, giorno dopo giorno, il settore delle costruzioni. Accanto alle visite, saranno organizzati laboratori didattici dedicati, dove gli studenti avranno l’occasione di apprendere in modo stimolante.

“Aprire i cantieri ai ragazzi – dichiara il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore – significa restituire concretezza alla formazione, facendo toccare con mano tecnologie, materiali e processi che ogni giorno contribuiscono a trasformare il nostro territorio. Con questa iniziativa vogliamo costruire ponti tra scuola e impresa, offrendo percorsi di apprendimento sul campo che permettano agli studenti di capire davvero come nasce un’opera e quali competenze siano oggi richieste nel mercato del lavoro. Fare avvicinare i giovani ai cantieri significa alimentare curiosità, orientare le scelte future e renderli protagonisti consapevoli dello sviluppo dei nostri territori”.