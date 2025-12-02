Edizione n° 5902

Home // Economia // "Cantieri aperti. L'arte del costruire in Puglia" di ANCE Puglia

INIZIATIVA “Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia” di ANCE Puglia

Accanto alle visite, saranno organizzati laboratori didattici dedicati, dove gli studenti avranno l'occasione di apprendere

"Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia" di ANCE Puglia

"Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia" di ANCE Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Si svolgerà giovedì 4 dicembre, dalle 9 alle 12, “Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia”, l’iniziativa promossa da Ance Puglia in collaborazione con le realtà territoriali di Ance e i Formedil e CPT delle sei province pugliesi.

L’evento, realizzato con i patrocini di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari e Anci Puglia, ha l’obiettivo di fare avvicinare gli studenti al mondo dell’edilizia attraverso l’apertura di cinque cantieri del territorio pugliese, tra cui: i lavori per il Centro Civico Polifunzionale polifunzionale di quartiere con annesso auditorium – lotto 3 P.I.RP – a Bari; la sede operativa di Chirulli Group a Ceglie Messapica; la nuova sede di Cetola Spa a Lucera; i lavori per l’ammodernamento del Presidio Ospedaliero di Casarano “Francesco Ferrari”; i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di Bus Rapid Transit (BRT) a Taranto.

Nel corso della giornata, numerose classi degli istituti tecnici e professionali delle varie province accederanno ai cantieri per studiare da vicino i nuovi processi e le nuove tecnologie e metodologie che stanno ridefinendo, giorno dopo giorno, il settore delle costruzioni. Accanto alle visite, saranno organizzati laboratori didattici dedicati, dove gli studenti avranno l’occasione di apprendere in modo stimolante.

“Aprire i cantieri ai ragazzi – dichiara il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore – significa restituire concretezza alla formazione, facendo toccare con mano tecnologie, materiali e processi che ogni giorno contribuiscono a trasformare il nostro territorio. Con questa iniziativa vogliamo costruire ponti tra scuola e impresa, offrendo percorsi di apprendimento sul campo che permettano agli studenti di capire davvero come nasce un’opera e quali competenze siano oggi richieste nel mercato del lavoro. Fare avvicinare i giovani ai cantieri significa alimentare curiosità, orientare le scelte future e renderli protagonisti consapevoli dello sviluppo dei nostri territori”.

LASCIA UN COMMENTO