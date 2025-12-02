Si è chiusa con Bologna-Cremonese 1-3 la 13esima giornata di Serie A, che vede ora in testa a quota 28 punti Milan e Napoli, seguite a distanza ravvicinata da Inter e Roma. La scorsa domenica i capitolini si sono fatti sottrarre il primato con la sconfitta di misura subita in casa contro i campioni d’Italia in carica. A San Siro, l’1 a 0 della squadra di Allegri contro i biancocelesti di Sarri è bastato per piazzarsi nel posto più alto della classifica, anche se questi tre punti sono arrivati in un match infuocato dalle polemiche arbitrali. E gli errori dei direttori di gara sono da sempre al centro della classifica senza errori arbitrali di Superscommesse.it, che tiene conto delle sviste degli arbitri, dei punti reali e di quelli virtuali, degli episodi a favore e contro ogni singola squadra che in generale hanno condizionato i risultati di Serie A. Secondo la classifica, Juventus e Bologna risultano attualmente le squadre che hanno subito torti arbitrali capaci di incidere sui punti in classifica, privando i bianconeri di 3 punti e i rossoblù di 2 nella classifica reale.