In parallelo alla variazione di bilancio, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025–2027 per le annualità 2025 e 2026 (delibera n. 247 del 28 novembre 2025). Il PEG è lo strumento che traduce il bilancio in obiettivi gestionali e dotazioni per servizi e uffici: adeguarlo significa rendere immediatamente operativi gli stanziamenti deliberati.

Il provvedimento richiama l’intero quadro programmatorio dell’ente: dal Piano di riequilibrio pluriennale al bilancio di previsione, passando per le numerose variazioni adottate nel corso dell’anno e per l’assestamento generale di luglio, che ha certificato la salvaguardia degli equilibri. Ad esse si sono aggiunte le più recenti revisioni, tra cui la variazione n. 246 al bilancio per le annualità 2025 e 2026, cui l’aggiornamento del PEG dà attuazione puntuale.

La delibera interviene sulla parte di entrata e di spesa del PEG, ricalibrando le dotazioni dei centri di responsabilità alla luce dei nuovi stanziamenti. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire la piena tracciabilità delle risorse legate ai progetti PNRR e alle altre linee di finanziamento; dall’altro assicurare a settori e servizi la possibilità di impegnare le somme in tempi rapidi, evitando ritardi nell’attuazione degli interventi.

L’adeguamento del PEG consolida inoltre il percorso amministrativo seguito per l’intero esercizio: dopo ogni variazione di bilancio significativa – in particolare quelle approvate con i poteri del Consiglio e successivamente ratificate – l’ente ha proceduto ad aggiornare il piano esecutivo, allineando obiettivi e indicatori. Questa scelta consente una migliore misurazione dei risultati e rafforza il controllo interno di gestione.

Anche su questo atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile. La Giunta ha votato all’unanimità, dichiarando l’immediata esecutività del provvedimento per consentire ai dirigenti di procedere senza soluzione di continuità all’attuazione dei programmi.

