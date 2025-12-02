Edizione n° 5903

SALUTA IL PRES // Emiliano, è l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere”
2 Dicembre 2025 - ore  16:00

CALEMBOUR

DE MAGISTRIS // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Comune Manfredonia. Adeguato il PEG 2025–2027 alla nuova manovra di bilancio

MANOVRA Comune Manfredonia. Adeguato il PEG 2025–2027 alla nuova manovra di bilancio

In parallelo alla variazione di bilancio, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione

Manfredonia. La Marca: "Controlli e innovazione: trenta fototrappole contro l’inciviltà"

IL SINDACO DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA, PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

In parallelo alla variazione di bilancio, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025–2027 per le annualità 2025 e 2026 (delibera n. 247 del 28 novembre 2025). Il PEG è lo strumento che traduce il bilancio in obiettivi gestionali e dotazioni per servizi e uffici: adeguarlo significa rendere immediatamente operativi gli stanziamenti deliberati.

Il provvedimento richiama l’intero quadro programmatorio dell’ente: dal Piano di riequilibrio pluriennale al bilancio di previsione, passando per le numerose variazioni adottate nel corso dell’anno e per l’assestamento generale di luglio, che ha certificato la salvaguardia degli equilibri. Ad esse si sono aggiunte le più recenti revisioni, tra cui la variazione n. 246 al bilancio per le annualità 2025 e 2026, cui l’aggiornamento del PEG dà attuazione puntuale.

La delibera interviene sulla parte di entrata e di spesa del PEG, ricalibrando le dotazioni dei centri di responsabilità alla luce dei nuovi stanziamenti. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire la piena tracciabilità delle risorse legate ai progetti PNRR e alle altre linee di finanziamento; dall’altro assicurare a settori e servizi la possibilità di impegnare le somme in tempi rapidi, evitando ritardi nell’attuazione degli interventi.

L’adeguamento del PEG consolida inoltre il percorso amministrativo seguito per l’intero esercizio: dopo ogni variazione di bilancio significativa – in particolare quelle approvate con i poteri del Consiglio e successivamente ratificate – l’ente ha proceduto ad aggiornare il piano esecutivo, allineando obiettivi e indicatori. Questa scelta consente una migliore misurazione dei risultati e rafforza il controllo interno di gestione.
Anche su questo atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile. La Giunta ha votato all’unanimità, dichiarando l’immediata esecutività del provvedimento per consentire ai dirigenti di procedere senza soluzione di continuità all’attuazione dei programmi.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Comune Manfredonia. Adeguato il PEG 2025–2027 alla nuova manovra di bilancio"

  1. Voi dovete andare ha lavorare Manfredonia è una città tutta da rifare la tari è arrivata alle stelle è la pagano i cittadini che non sono in grado di ribellarsi causa voi date la colpa alle amministrazioni recenti allora i soldi fateli cacciarli ha loro – lavoro che manca ed i giovani vanno via -sporcizia dappertutto – il verde che manca c’è di tutt’ è di più ma vergogna

LASCIA UN COMMENTO