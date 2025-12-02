Edizione n° 5903

BALLON D'ESSAI

SALUTA IL PRES // Emiliano, è l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere”
2 Dicembre 2025 - ore  21:45

CALEMBOUR

DE MAGISTRIS // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Comune Manfredonia. Variazione di bilancio 2025–2027: più risorse per personale PNRR e servizi

BILANCIO Comune Manfredonia. Variazione di bilancio 2025–2027: più risorse per personale PNRR e servizi

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato una nuova e significativa variazione al Bilancio di previsione 2025–2027

Comune Manfredonia. Variazione di bilancio 2025–2027: più risorse per personale PNRR e servizi

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: insidecapitanata.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato una nuova e significativa variazione al Bilancio di previsione 2025–2027, concentrata in particolare sulle annualità 2025 e 2026. Il provvedimento, adottato nella seduta del 28 novembre 2025 (delibera n. 246), interviene sia sulla parte corrente che sugli equilibri complessivi del documento contabile.

L’atto prende le mosse da un lungo percorso di risanamento e riequilibrio. Nel 2019 l’ente ha infatti approvato il Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del Testo unico degli enti locali, mentre nel 2024 sono state definite le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2024–2029. A marzo 2025 il Consiglio ha approvato la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio triennale, cui sono seguite numerose variazioni e assestamenti che hanno via via rimodellato le previsioni iniziali.

La nuova variazione recepisce in particolare le richieste dei dirigenti competenti. Tra le principali voci figura l’incremento degli stanziamenti per il personale legato ai progetti del PNRR, con un aggiustamento della spesa sul 2026 per la proroga dei contratti in essere. Un secondo fronte riguarda l’adeguamento degli stanziamenti collegati ai canoni di concessione demaniale marittima e ai rimborsi delle franchigie sui contratti assicurativi, con conseguenti ritocchi sia in entrata che in uscita.

La manovra agisce inoltre su mutui, canoni e utenze idriche, allineando gli stanziamenti alle effettive scadenze delle quote capitale e ai fabbisogni aggiornati dei servizi. In termini numerici, per il 2025 le entrate crescono complessivamente di 131.163,31 euro (prevalentemente su titoli I e III), a fronte di un identico incremento della spesa, distribuito soprattutto tra spese correnti e spese in conto capitale. Per il 2026 viene previsto un aumento di 29.100 euro sia in entrata sia in uscita, concentrato sulle spese di personale.

Il provvedimento è corredato dal parere favorevole del dirigente del settore economico-finanziario e dal Collegio dei revisori dei conti, che attestano la tenuta degli equilibri e la coerenza con il Piano di riequilibrio. La Giunta ha approvato all’unanimità, esercitando i poteri del Consiglio e rimettendo comunque all’assemblea la ratifica entro i termini previsti dall’art. 175 del TUEL.

Per l’amministrazione si tratta di un passaggio tecnico ma politicamente rilevante: consente di assicurare la copertura finanziaria a impegni già assunti – in particolare sul fronte del PNRR – e di evitare squilibri di cassa a ridosso della chiusura dell’esercizio, confermando al contempo la strategia di rientro delineata dal piano di riequilibrio.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Comune Manfredonia. Variazione di bilancio 2025–2027: più risorse per personale PNRR e servizi"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO