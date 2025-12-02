Comune Manfredonia. Variazione di bilancio 2025–2027: più risorse per personale PNRR e servizi

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato una nuova e significativa variazione al Bilancio di previsione 2025–2027, concentrata in particolare sulle annualità 2025 e 2026. Il provvedimento, adottato nella seduta del 28 novembre 2025 (delibera n. 246), interviene sia sulla parte corrente che sugli equilibri complessivi del documento contabile.

L’atto prende le mosse da un lungo percorso di risanamento e riequilibrio. Nel 2019 l’ente ha infatti approvato il Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del Testo unico degli enti locali, mentre nel 2024 sono state definite le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2024–2029. A marzo 2025 il Consiglio ha approvato la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio triennale, cui sono seguite numerose variazioni e assestamenti che hanno via via rimodellato le previsioni iniziali.

La nuova variazione recepisce in particolare le richieste dei dirigenti competenti. Tra le principali voci figura l’incremento degli stanziamenti per il personale legato ai progetti del PNRR, con un aggiustamento della spesa sul 2026 per la proroga dei contratti in essere. Un secondo fronte riguarda l’adeguamento degli stanziamenti collegati ai canoni di concessione demaniale marittima e ai rimborsi delle franchigie sui contratti assicurativi, con conseguenti ritocchi sia in entrata che in uscita.

La manovra agisce inoltre su mutui, canoni e utenze idriche, allineando gli stanziamenti alle effettive scadenze delle quote capitale e ai fabbisogni aggiornati dei servizi. In termini numerici, per il 2025 le entrate crescono complessivamente di 131.163,31 euro (prevalentemente su titoli I e III), a fronte di un identico incremento della spesa, distribuito soprattutto tra spese correnti e spese in conto capitale. Per il 2026 viene previsto un aumento di 29.100 euro sia in entrata sia in uscita, concentrato sulle spese di personale.

Il provvedimento è corredato dal parere favorevole del dirigente del settore economico-finanziario e dal Collegio dei revisori dei conti, che attestano la tenuta degli equilibri e la coerenza con il Piano di riequilibrio. La Giunta ha approvato all’unanimità, esercitando i poteri del Consiglio e rimettendo comunque all’assemblea la ratifica entro i termini previsti dall’art. 175 del TUEL.

Per l’amministrazione si tratta di un passaggio tecnico ma politicamente rilevante: consente di assicurare la copertura finanziaria a impegni già assunti – in particolare sul fronte del PNRR – e di evitare squilibri di cassa a ridosso della chiusura dell’esercizio, confermando al contempo la strategia di rientro delineata dal piano di riequilibrio.

A cura di Michele Solatia.