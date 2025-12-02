Un 27enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Ariano Irpino dopo aver truffato un’anziana del Foggiano fingendosi al telefono suo nipote. L’uomo aveva fatto credere alla vittima che la nuora fosse trattenuta dai Carabinieri per un presunto debito e che, per risolvere la situazione, fosse necessario consegnare 7mila euro a un falso funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

Il giovane si è presentato all’abitazione della donna e ha ritirato il denaro, ma poco dopo è stato intercettato a bordo di un’auto a noleggio grazie a una segnalazione dei Carabinieri di Foggia. Durante la perquisizione sono stati trovati i 7mila euro e una piccola quantità di hashish, entrambi sequestrati.

Secondo gli investigatori, il 27enne avrebbe tentato nello stesso giorno un’altra truffa, spacciandosi – insieme a complici ancora ricercati – per maresciallo dei Carabinieri e avvocato.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Ariano Irpino. I Carabinieri invitano i cittadini, soprattutto gli anziani, a non fidarsi di richieste di denaro da parte di sconosciuti e a contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.

