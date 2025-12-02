Francesco Rizzo, difensore centrale del Foggia, commenta con entusiasmo il 2-1 contro il Cosenza che rilancia le ambizioni di salvezza della squadra: “Ogni tanto una strigliata dei tifosi fa bene. Dopo Trapani ci hanno fatto capire che dovevamo dare di più, ed è servito. Quando sei in quella zona di classifica, bisogna cambiare qualcosa”.

Rizzo sottolinea l’impegno dei suoi compagni: “Abbiamo lottato su ogni palla, trovando fiducia. Bisogna continuare a lavorare. Una vittoria che ci fa bene, ma ora ci aspetta uno scontro diretto col Siracusa, una squadra che gioca bene. Serve umiltà perché c’è tanto da fare. Solo il lavoro ci può far migliorare e risalire in classifica”.

Il difensore evidenzia la prestazione di squadra: “Partita difensiva ineccepibile, tutti hanno dato l’anima. Stiamo lavorando bene e si sono visti dei passi in avanti. È un peccato vedere lo stadio vuoto, ma rispettiamo la scelta dei tifosi. A noi tocca dare il meglio sempre e in ogni occasione”.

Rizzo dedica infine la vittoria a una persona speciale: “Sono contento per la partita di oggi. Questa vittoria la dedichiamo a Paky e alla sua famiglia. Probabilmente nei due rigori sbagliati dal Cosenza lui dall’alto era lì a sperare e a sorridere con noi”.

Lo riporta tuttoc.com.