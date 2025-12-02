Foggia, sette garage fuori legge: maxi-stretta della sindaca sulle autorimesse a rischio

Sette ordinanze sindacali in un solo giorno per fermare altrettante autorimesse interrate prive della prescritta SCIA antincendio. È il bilancio del giro di vite disposto dalla sindaca di Foggia il 1° dicembre 2025, dopo una serie di sopralluoghi e segnalazioni dei Vigili del Fuoco che hanno acceso i riflettori su garage condominiali e privati disseminati in diversi quartieri cittadini. I provvedimenti riguardano le autorimesse collocate tra via Ciano e via Sant’Alfonso De Liguori, viale Michelangelo, via Fratelli Biondi, via Dell’Immacolata, viale Luigi Pinto con accesso da una stradina di via Martiri di via Fani, via Benedetto Biagi e via Barletta con ingresso da via Trani. In tutti i casi si tratta di strutture al servizio di edifici residenziali, utilizzate per il ricovero di autovetture e, in alcuni casi, trasformate nel tempo anche in depositi di materiali di ogni tipo, spesso altamente combustibili.

Il filo rosso che lega le sette ordinanze è la mancanza della segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio, la SCIA, documento che attesta il rispetto delle norme di prevenzione incendi e che deve essere presentato, con relativa asseverazione tecnica, dai titolari o dagli amministratori dei condomìni. I Vigili del Fuoco, intervenuti nei diversi siti, hanno certificato che nessuna delle autorimesse interessate è in regola sotto questo profilo, configurando una violazione delle disposizioni del decreto legislativo 139/2006 e delle normative collegate. Accanto al difetto documentale, le relazioni tecniche descrivono un quadro preoccupante di carenze strutturali e impiantistiche. In più autorimesse viene segnalata l’assenza di estintori o di presidi antincendio omologati e di un impianto idrico antincendio adeguato. Quasi ovunque risulta carente la segnaletica di sicurezza, inclusa l’indicazione dei percorsi di esodo e dell’interruttore di sgancio elettrico, elemento fondamentale per la gestione di un’emergenza.

Un altro punto critico ricorrente riguarda le vie di fuga: in alcuni garage l’unico percorso di esodo è rappresentato dalla rampa carrabile di ingresso, in altri è presente una sola scala di collegamento con i piani superiori, mentre le restanti scale sono servite esclusivamente da ascensori. In un’autorimessa sono risultate inagibili le uscite di sicurezza sottograta per la forte ossidazione delle scale metalliche, di fatto inutilizzabili in caso di incendio. In più casi viene segnalata la mancanza di porte REI nei collegamenti con i vani scala e con i locali tecnici, con il rischio di una rapida propagazione di fumi e calore verso le abitazioni.

Le criticità non si fermano qui. I tecnici dei Vigili del Fuoco evidenziano carenze nelle superfici di aerazione, giudicate insufficienti a garantire il corretto smaltimento di fumi e calore in caso di incendio, e l’assenza o il malfunzionamento dell’illuminazione di emergenza, che renderebbe ancora più difficoltoso l’esodo delle persone in condizioni di scarsa visibilità. In alcune strutture si aggiungono problemi di degrado fisico – dalle grate delle uscite di sicurezza danneggiate alle infiltrazioni d’acqua – che incidono ulteriormente sull’efficienza delle misure di protezione.

Particolarmente rilevato, in diverse ordinanze, è anche l’uso improprio dei box auto come depositi di materiali combustibili: mobili, cartoni, masserizie e prodotti infiammabili stipati in locali che dovrebbero essere destinati esclusivamente alla sosta dei veicoli. Un comportamento espressamente vietato dalle norme di prevenzione incendi, che aumenta in modo significativo il carico di fuoco e, di conseguenza, il rischio per residenti e utenti.

Sulla base di queste valutazioni, e preso atto che in più casi gli amministratori erano già stati diffidati a mettersi in regola senza però dare seguito agli adempimenti richiesti, la sindaca ha deciso di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente previsto dall’articolo 54 del Testo unico degli enti locali. Tutti e sette gli atti dispongono il divieto immediato di utilizzo delle autorimesse per il ricovero e la sosta di autoveicoli, sino alla completa messa a norma degli impianti e alla presentazione della SCIA antincendio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Gli stessi provvedimenti incaricano la Polizia locale di vigilare sul rispetto dei divieti e prevedono, in caso di inottemperanza, l’applicazione di sanzioni amministrative e la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. Le ordinanze sono state trasmesse anche alla Prefettura di Foggia, alla Provincia e agli uffici comunali interessati, a conferma della rilevanza pubblica della questione.

Il pacchetto di ordinanze rappresenta, di fatto, un segnale forte sul fronte della sicurezza nei condomìni e richiama amministratori e proprietari alle proprie responsabilità. Autorimesse e parcheggi interrati, se non adeguatamente progettati, mantenuti e gestiti, possono trasformarsi in luoghi ad elevato rischio, soprattutto in contesti urbani densi. L’obiettivo dichiarato degli atti non è solo quello di interrompere situazioni di pericolo immediato, ma anche di spingere verso una regolarizzazione complessiva delle strutture, a tutela dell’incolumità dei residenti e della collettività.