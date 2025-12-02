Gioco d’azzardo online: arresti tra Salerno, Napoli e Foggia

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati dai reparti territoriali, dalle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento, dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un provvedimento cautelare su ordine del G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia.
Le misure riguardano diversi soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di giochi e scommesse online, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravate dall’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle ore 11:30 presso la Procura della Repubblica di Salerno.
Lo riporta anteprima24.it.