CRISI // Puglia, la sete d’inverno: “È la crisi idrica più grave del millennio”
2 Dicembre 2025 - ore  10:09

CAMPANIA // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Home // Cronaca // Gioco d’azzardo online: arresti tra Salerno, Napoli e Foggia

ARRESTI Gioco d’azzardo online: arresti tra Salerno, Napoli e Foggia

Accusati di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di giochi e scommesse online, riciclaggio, autoriciclaggio

Gioco d’azzardo online: arresti tra Salerno, Napoli e Foggia

Carabinieri - Fonte Immagine non riferita al testo: arezzonotizie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati dai reparti territoriali, dalle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento, dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un provvedimento cautelare su ordine del G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le misure riguardano diversi soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di giochi e scommesse online, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravate dall’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle ore 11:30 presso la Procura della Repubblica di Salerno.

Lo riporta anteprima24.it.

LASCIA UN COMMENTO