È riuscita a scappare in lacrime, con il volto tumefatto e sporco di sangue, dopo l’ennesima aggressione. Una donna di 52 anni si è rifugiata dai vicini per chiamare il 112 e denunciare le violenze del compagno, un 40enne originario di Manfredonia, arrestato poco dopo dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce.

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 1° dicembre a Lecce. La donna, sanguinante e con evidenti segni di strangolamento sul collo, è riuscita a raggiungere l’abitazione vicina per chiedere aiuto. I sanitari del 118 intervenuti sul posto le hanno prestato le prime cure, mentre la 52enne raccontava agli agenti l’incubo vissuto pochi minuti prima: il compagno l’aveva aggredita con pugni e schiaffi al volto, arrivando a stringerle con forza le mani attorno al collo nel tentativo di soffocarla.

Quando la polizia è arrivata, il 40enne di Manfredonia era affacciato al balcone del quarto piano e urlava frasi ingiuriose contro la donna. Per evitare gesti estremi, una pattuglia ha continuato a parlargli dalla strada mentre un secondo equipaggio saliva velocemente le scale del palazzo. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti lo hanno convinto a rientrare dal balcone, mentre la vittima veniva trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” e ricoverata in codice rosso. Nonostante le gravi condizioni, la donna ha trovato la forza di sporgere immediatamente denuncia al posto di polizia del nosocomio.

Dalla querela è emersa una situazione di sottomissione che andava avanti da mesi. La 52enne ha riferito di essere stata costretta a subire violenze psicologiche e fisiche quasi ogni giorno, isolata da amici e familiari a causa della gelosia ossessiva dell’uomo. Da tre giorni il compagno le aveva anche sequestrato il cellulare per impedirle di contattare chiunque. Solo l’ennesima escalation di violenza l’ha spinta a scappare e chiedere aiuto.

Il 40enne manfredoniano, che ora si trova in carcere, ha diversi precedenti e in passato era già stato accusato di maltrattamenti in famiglia.

