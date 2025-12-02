“iTind arriva a Cerignola: l’intervento mini-invasivo che preserva il piacere”

SESSO E LIBIDO

Urologia di Cerignola, primi interventi con iTind: la nuova frontiera mini-invasiva che cura l’ipertrofia prostatica senza compromettere la sessualità

L’Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola compie un significativo passo avanti nell’innovazione clinica. L’equipe guidata dal dott. Gennaro Annunziata ha eseguito i primi due interventi con iTind, una tecnologia mini-invasiva di nuova generazione per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), particolarmente indicata per uomini giovani e sessualmente attivi che desiderano preservare la propria funzionalità erettiva.

Che cos’è iTind e perché rappresenta una rivoluzione

iTind è un piccolo dispositivo metallico auto-espandibile che, inserito endoscopicamente in anestesia lieve, rimane in sede per 5–7 giorni. Durante questo periodo esercita una pressione controllata sulle pareti prostatiche rimodellando il canale uretrale senza tagliare tessuti.

Una volta rimosso in ambulatorio, consente un miglioramento rapido e significativo del flusso urinario, con tempi di recupero estremamente brevi e — elemento decisivo — senza impatto sulla funzione sessuale, come invece può accadere con procedure più invasive.

Una tecnologia già consolidata, ora anche a Cerignola

Utilizzato da anni nei principali centri urologici nazionali e internazionali, iTind si distingue per sicurezza, efficacia e rispetto della qualità di vita del paziente. La sua introduzione al “Tatarella” amplia l’offerta terapeutica dell’ASL Foggia, in linea con la strategia di adottare soluzioni cliniche sempre più moderne e meno traumatiche.

A supportare Annunziata, un’équipe multidisciplinare composta dai dottori Leonardo Martino, Matteo Rubino, Giovanni Barbieri, Claudio Corsini, Lucia Mastroserio, e dal team anestesiologico guidato dal dott. Dario Galante, insieme al personale di sala operatoria Rosa Reitani, Gerarda Tarricone e Gianluca Taronna.

“Innovazione e qualità di vita: questa è la nostra missione”

«L’avvio della procedura iTind — spiega il dott. Annunziata — conferma l’impegno del nostro reparto nel garantire ai pazienti terapie all’avanguardia. Grazie al supporto della Direzione Strategica dell’ASL Foggia, continuiamo a sviluppare percorsi diagnostico-terapeutici moderni e realmente rispondenti ai bisogni della comunità».