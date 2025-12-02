'La Città che Vorrei': presentato un nuovo progetto su volontariato e legalità a Foggia

Si è tenuta il 1° dicembre 2025 la presentazione del progetto “La città che vorrei. Una bussola per il volontariato e la legalità”, finanziato dal bando Volontariato 2024 di Fondazione Con il Sud. L’iniziativa, promossa dall’Università di Foggia in collaborazione con il Comune e numerosi enti del Terzo Settore, prosegue la manifestazione già attiva dal 2023 in occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio.

Il progetto prevede l’attivazione di una squadra strutturata che entrerà nelle scuole per coinvolgere gli studenti e sviluppare azioni concrete di volontariato e responsabilità civile. Nasce così una task force dedicata a promuovere legalità e partecipazione, coordinata da Mira aps e dall’Università di Foggia, con il supporto di una rete di partner scolastici, culturali e sociali.

L’assessore alla Legalità Giulio De Santis ha sottolineato che il percorso, ormai consolidato, nel 2026 raggiungerà il quarto anno di attività, ampliando il focus sul volontariato giovanile.

L’obiettivo principale è contrastare la cultura criminale attraverso iniziative formative e culturali, coinvolgendo i più giovani in esperienze dirette di impegno sociale e culturale. Come evidenziato dal delegato rettorale Danilo Leone, il progetto rappresenta anche la Terza Missione dell’Università di Foggia, promuovendo cittadinanza attiva e collaborazione tra scuole, associazioni e comunità.

Ogni partner creerà nella propria scuola un gruppo di “volontari in azione” (V.I.A.), identificati da un colore simbolico della bandiera della pace, ciascuno impegnato in un’azione mirata a migliorare un settore della città.

Oltre 150 volontari saranno coinvolti in attività che, nell’arco dei due anni previsti, toccheranno musei, parchi, aree verdi, scuole, piazze, centro storico e teatri, rendendo l’intera comunità parte attiva di un piano operativo per una Foggia più inclusiva, consapevole e partecipata.

Lo riporta foggiatoday.it.