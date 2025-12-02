Edizione n° 5903

BALLON D'ESSAI

SALUTA IL PRES // Emiliano, è l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere”
2 Dicembre 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

DE MAGISTRIS // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // La storia che commuove. San Severo, cane veglia per ore l’amico morto investito da un’auto

LIBRO CUORE La storia che commuove. San Severo, cane veglia per ore l’amico morto investito da un’auto

Quando alla sede locale dell’Enpa — l’Ente Nazionale Protezione Animali — arriva la segnalazione, sembrava la solita emergenza

veglia cane

PH TODAY - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Cronaca // San Severo //

A volte le storie più potenti non arrivano dagli uomini, ma dagli animali. Storie che parlano di fedeltà, dolore, amore puro. Emozioni che spesso noi esseri umani dimentichiamo, mentre loro, gli animali, sembrano custodirle con una profondità che spiazza.

A San Severo un gesto semplice e straziante ha ricordato a tutti cosa significhi davvero non abbandonare chi si ama.

Quando alla sede locale dell’Enpa — l’Ente Nazionale Protezione Animali — arriva la segnalazione, sembra la solita emergenza: un cane investito, immobile sull’asfalto, e un altro accanto, fermo, quasi pietrificato. La volontaria che interviene conosce il territorio, ma quei due animali non li ha mai visti. Nessun chip, nessun riferimento, e nessun padrone che li cerchi: con ogni probabilità, due dei molti cani randagi abbandonati ai margini della strada.

Il primo cane è ormai senza vita. Il secondo, un meticcio grigio, non accenna a muoversi. Anche quando la volontaria si avvicina, lui non abbaia, non ulula, non si ribella. Continua a fissare l’amico, come se stesse aspettando che qualcuno confermasse ciò che, in fondo, aveva già capito.

Quando gli porgono dell’acqua, lui beve in fretta, quasi vergognandosi di allontanarsi anche solo per un istante. Poi torna subito a posarsi accanto al compagno, sfiorandolo con la zampa.

In poche ore la storia si diffonde in tutta San Severo, e quel cane grigio diventa per tutti il simbolo di un legame che supera la morte. Lo chiamano Landon. E mentre gli operatori lo portano al rifugio, iniziano ad arrivare decine di telefonate, messaggi, richieste di adozione. La comunità si mobilita, toccata da una scena che nessuno dimenticherà facilmente.

Landon non potrà cancellare ciò che ha visto, né colmare il vuoto lasciato dal suo amico. Ma potrà ricominciare: questa volta con una famiglia che vede in lui non solo un cane da salvare, ma un essere capace di un amore raro, profondo, autentico.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO