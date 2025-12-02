A volte le storie più potenti non arrivano dagli uomini, ma dagli animali. Storie che parlano di fedeltà, dolore, amore puro. Emozioni che spesso noi esseri umani dimentichiamo, mentre loro, gli animali, sembrano custodirle con una profondità che spiazza.

A San Severo un gesto semplice e straziante ha ricordato a tutti cosa significhi davvero non abbandonare chi si ama.

Quando alla sede locale dell’Enpa — l’Ente Nazionale Protezione Animali — arriva la segnalazione, sembra la solita emergenza: un cane investito, immobile sull’asfalto, e un altro accanto, fermo, quasi pietrificato. La volontaria che interviene conosce il territorio, ma quei due animali non li ha mai visti. Nessun chip, nessun riferimento, e nessun padrone che li cerchi: con ogni probabilità, due dei molti cani randagi abbandonati ai margini della strada.

Il primo cane è ormai senza vita. Il secondo, un meticcio grigio, non accenna a muoversi. Anche quando la volontaria si avvicina, lui non abbaia, non ulula, non si ribella. Continua a fissare l’amico, come se stesse aspettando che qualcuno confermasse ciò che, in fondo, aveva già capito.

Quando gli porgono dell’acqua, lui beve in fretta, quasi vergognandosi di allontanarsi anche solo per un istante. Poi torna subito a posarsi accanto al compagno, sfiorandolo con la zampa.

In poche ore la storia si diffonde in tutta San Severo, e quel cane grigio diventa per tutti il simbolo di un legame che supera la morte. Lo chiamano Landon. E mentre gli operatori lo portano al rifugio, iniziano ad arrivare decine di telefonate, messaggi, richieste di adozione. La comunità si mobilita, toccata da una scena che nessuno dimenticherà facilmente.

Landon non potrà cancellare ciò che ha visto, né colmare il vuoto lasciato dal suo amico. Ma potrà ricominciare: questa volta con una famiglia che vede in lui non solo un cane da salvare, ma un essere capace di un amore raro, profondo, autentico.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.it.