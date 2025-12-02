L’Italia non esce mai davvero dal radar dei viaggiatori, ma il 2026 è un anno particolarmente favorevole per organizzare un viaggio. Nuovi collegamenti aerei, trasporti locali migliorati e una crescente attenzione al turismo sostenibile rendono l’esplorazione più facile e meno frenetica.

In questa guida seguirai un itinerario semplice attraverso diverse mete turistiche in Italia . Ogni tappa include idee su cosa fare, quando andare e come tornare a casa con immagini che raccontano davvero la storia del tuo viaggio nel 2026.

1. Bologna

Bologna è uno dei posti da visitare in Italia che combina gastronomia eccellente, strade perfette per camminare e cultura — tutto senza grandi folle. Il modo migliore per cominciare è con un pomeriggio nel centro storico.

Fermati per un caffè in Piazza Maggiore. Gli edifici medievali e rinascimentali che circondano la piazza offrono innumerevoli opportunità per la fotografia architettonica. Scatta una foto panoramica della piazza al tramonto. Se vuoi una raccolta di immagini più variegata, concentrati anche sui dettagli: insegne antiche dei negozi, biciclette appoggiate ai muri rossi, finestre consumate dal tempo. E se qualcuno entra nel tuo scatto perfetto, potrai sempre cancellare una persona da una foto in post-produzione.

Poi esplora le vie laterali che portano alle Due Torri (Asinelli e Garisenda); se hai voglia, sali per ammirare la vista dall’alto. In un altro giorno, percorri il Portico di San Luca, una passeggiata coperta di 3,8 km con centinaia di archi che conduce al Santuario della Madonna di San Luca. La salita è costante e i panorami sono semplicemente ineffabili.

2. Turin

Se sei un appassionato di cultura e ti chiedi dove andare in vacanza in Italia , ma Firenze e Roma ti sembrano troppo affollate, Torino potrebbe essere esattamente ciò che stai cercando.

Inizia la giornata come un vero torinese in uno storico caffè vicino a Piazza San Carlo, poi prosegui a piedi verso Piazza Castello. Questa piazza è un tesoro per chi ama la storia: il Palazzo Reale e le altre residenze sabaude raccontano la grandezza del passato italiano.

Nel pomeriggio, continua verso la Mole Antonelliana. L’iconica torre della città ospita oggi il Museo Nazionale del Cinema. Un ascensore panoramico in vetro ti porta fino alla terrazza, da cui puoi ammirare una vista ampissima sulla città. Nelle giornate limpide, si vedono perfino le Alpi.

Torino è una delle principali città da vedere in Italia per chi ama la fotografia. Usa i portici di Via Po o Via Roma per incorniciare persone e tram. Fotografa la Mole dal lato opposto del fiume al tramonto. La sera, torna in Piazza San Carlo o Piazza Vittorio Veneto: qui puoi realizzare scatti notturni particolari, sperimentando con le riflessioni sulla pietra.

3. Cinque Terre

Le Cinque Terre sono senza dubbio uno dei posti belli da visitare in Italia . Questo tratto di costa ligure comprende cinque piccoli borghi, le cui colline terrazzate e i paesaggi unici in cui “l’uomo incontra la natura” fanno sembrare questi villaggi progettati apposta per una cartolina.

I treni collegano frequentemente i borghi: puoi soggiornare in uno solo e visitare comunque tutti gli altri, senza bisogno di noleggiare un’auto. I sentieri collegano inoltre le varie località, anche se alcuni tratti possono essere chiusi per meteo o manutenzione — controlla sempre gli aggiornamenti sul sito ufficiale prima di partire.

Organizza passeggiate al mattino presto tra i vicoli di Vernazza o Manarola e riserva le ore centrali della giornata per nuotare a Monterosso o pranzare con calma godendoti la vista. La zona offre percorsi escursionistici per diversi livelli di esperienza, ma scegli scarpe adatte per muoverti su scalini ripidi e pietre irregolari.

I fotografi immortalano spesso i tramonti di Manarola: sono magnifici, certo, ma puoi rendere la tua raccolta di foto più interessante alternando le ampie vedute dei borghi con dettagli come barche da pesca, fili del bucato e portoni colorati.

4. Dolomites

Le Dolomiti aggiungono al tuo itinerario un’energia del tutto diversa: aria più fresca, picchi frastagliati e vallate tranquille invece delle strade affollate.

Le scogliere imponenti, la roccia chiara e la fitta rete di sentieri ben segnalati rendono questa catena montuosa uno dei posti più belli d’Italia per chi ama la natura e l’avventura. Molti percorsi sono accessibili anche ai principianti, a condizione di controllare il meteo, indossare scarpe adeguate e vestirsi a strati.

Le destinazioni italiane che combinano montagna e logistica semplice sono rare, e questa è una delle migliori. Una delle escursioni giornaliere più amate è il giro delle Tre Cime di Lavaredo. Questo circuito di circa 9–10 km richiede 3,5–4 ore e ha un livello di difficoltà da facile a moderato.

Il sentiero è ben curato e offre viste costanti sulle celebri Tre Cime da diverse angolazioni — perfette per scatti paesaggistici spettacolari. Se preferisci qualcosa di più leggero, considera una passeggiata attorno al Lago di Braies. Questo lago turchese si trova a circa 1.500 metri di altitudine, e il sentiero ad anello che lo circonda si percorre in circa un’ora.

Conclusione

L’Italia nel 2026 offre un mix perfetto tra icone familiari e nuove esperienze. Usa questo itinerario come base e adattalo al tuo tempo, budget e stile di viaggio. Viaggia lentamente quando puoi, pianifica per evitare le folle quando serve e tieni la macchina fotografica pronta — ma mai a scapito del piacere del momento! (

