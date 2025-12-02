Con la determinazione n. 2246 del 21 novembre 2025, il Settore VI Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia ha affidato l’incarico per il servizio di progettazione e pianificazione finalizzato all’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e alla redazione di nuove varianti su tre assi strategici: riduzione del consumo di suolo, riqualificazione del fronte mare e recupero del centro storico.

Il provvedimento arriva al termine di un lungo percorso avviato sin dagli anni Duemila, con l’istituzione di una Unità di Progetto per la formazione del PUG e per i piani attuativi, la redazione del Documento Programmatico Preliminare del PUG (2009) e del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (2011). Parallelamente, la Regione Puglia ha elaborato e approvato il PPTR, divenuto pienamente efficace nel 2015 e rispetto al quale gli strumenti urbanistici comunali devono essere adeguati, in coerenza con i principi di tutela paesaggistica e di riduzione del consumo di suolo.

In questo quadro, il Comune di Manfredonia ha già adottato un documento preliminare per la variante di adeguamento del PRG al PPTR nel 2015, ma l’iter non si è completato. Con recenti deliberazioni di Giunta (n. 154 del 23 luglio 2025 e n. 205 del 3 ottobre 2025), l’esecutivo ha rilanciato il processo, fornendo indirizzi chiari: adeguare il PRG vigente al PPTR, concentrare l’attenzione sulla riqualificazione del waterfront creando continuità tra città e mare, e promuovere varianti urbanistiche improntate al risparmio di suolo e alla perequazione.

La determina di affidamento traduce questi indirizzi in un incarico tecnico multidisciplinare, giudicato di elevata specializzazione. L’importo del servizio è stato calcolato applicando i parametri per gli atti di pianificazione generale commisurati alla popolazione residente e al PIL pro capite, con successivi adeguamenti: riduzione all’85% per la specifica tipologia di prestazione e ulteriore decurtazione del 20% in quanto affidamento diretto sotto soglia, secondo il parere del MIT. L’importo a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria è risultato pari a 94.055,76 euro, oltre Cassa e IVA, per un totale stimato di 119.337,94 euro.

La procedura è stata gestita tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, mediante richiesta di offerta (RDO) del 6 novembre 2025, rivolta – nel rispetto dei principi di rotazione e coerenza dei curricula – all’architetto Gianluca Andreassi, selezionato dalla short list comunale. Il professionista ha presentato un’offerta pari a 94.000 euro (oltre Cassa 4% e IVA 22%), per un importo complessivo di 119.267,20 euro, e partecipa in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con gli architetti Lorenzo Marino (MTStudio), Marco Degaetano e Andrea Tassinari.

L’incarico conferito mira a dotare Manfredonia di una visione urbanistica aggiornata e coerente con le sfide contemporanee: da un lato l’adeguamento del PRG al PPTR, con l’integrazione delle prescrizioni paesaggistiche regionali e delle tutele; dall’altro la redazione di varianti tematiche puntuali, dedicate alla riduzione del consumo di suolo – anche attraverso meccanismi di perequazione – alla ridefinizione del fronte mare, e alla valorizzazione del centro storico tramite strumenti di recupero e riuso compatibile.

La determinazione, firmata dal dirigente del Settore VI, ing. Lucio Barbaro, formalizza anche il quadro finanziario dell’operazione: l’impegno di spesa complessivo di 119.267,20 euro è ripartito tra il capitolo 4482 del bilancio 2025 (“Adeguamento PRG”) per 69.267,20 euro e il capitolo 4481 (“Piano di recupero del Centro Storico”) per 50.000 euro. Sono inoltre richiamati i controlli sul possesso dei requisiti dell’affidatario previsti dal nuovo Codice dei contratti, l’attribuzione del CIG B9175E613F e l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L’atto rappresenta un passaggio chiave per la pianificazione futura della città: l’allineamento al PPTR e l’elaborazione di varianti mirate consentiranno di governare in modo più sostenibile le trasformazioni urbane, contenendo l’espansione edilizia, ricucendo il rapporto con il mare e rilanciando il centro storico come luogo identitario e motore di sviluppo culturale e turistico. Un percorso che, se portato a compimento, potrà incidere profondamente sull’immagine e sulla qualità urbana di Manfredonia nei prossimi anni.

A cura di Michele Solatia.