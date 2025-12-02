Edizione n° 5903

Home // Manfredonia // Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino

CIAO ANTONIO Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino

"Antonio è stato molto più di un allenatore: negli anni Ottanta, alla guida della storica Enichem Manfredonia, ha acceso una passione sportiva che ha lasciato un segno indelebile"

Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino

ANTONIO RIVETTO, ph lucia melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica e indimenticabile del basket sipontino”.

Lo rende noto la Tucson Angel Manfredonia.

Antonio è stato molto più di un allenatore: negli anni Ottanta, alla guida della storica Enichem Manfredonia, ha acceso una passione sportiva che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il suo impegno e la sua dedizione sono poi proseguiti con lo stesso entusiasmo nel ruolo di dirigente della SSD Giuseppe Angel, continuando a sostenere e promuovere la crescita del movimento cestistico locale.”

La sua competenza, la sua umanità e il suo amore per il basket rimarranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Alla famiglia Rivetto giungano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso dell’intera comunità sportiva”.

Condoglianze ai familiari dell’uomo dalla redazione di StatoQuotidiano.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

4 commenti su "Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino"

  2. Che tristezza mi lasci…Ci hai insegnato il basket di livello e te ne saremo grati per sempre ..nn dimenticherò mai la tua competenza e professionalità…ci lasci 1 grande vuoto…condoglianze sincere..

  3. Ciao, Antonio! Per molti cestisti di Manfredonia non sei stato un semplice allenatore, ma un padre affettuoso e attento a ogni aspetto della vita. È stato un onore essere guidati da te sul campo, affrontare la fatica quotidiana degli allenamenti e le sfide delle competizioni. Grazie per aver aiutato molti di noi a credere in se stessi, anche nei momenti più difficili. Sono sopraffatto dai ricordi e voglio ricordarti con quell’atteggiamento falsamente burbero e con gli occhi pieni di amore con cui ci hai cresciuti. Il tuo capitano

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO