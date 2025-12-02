“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica e indimenticabile del basket sipontino”.
Lo rende noto la Tucson Angel Manfredonia.
“Antonio è stato molto più di un allenatore: negli anni Ottanta, alla guida della storica Enichem Manfredonia, ha acceso una passione sportiva che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il suo impegno e la sua dedizione sono poi proseguiti con lo stesso entusiasmo nel ruolo di dirigente della SSD Giuseppe Angel, continuando a sostenere e promuovere la crescita del movimento cestistico locale.”
“La sua competenza, la sua umanità e il suo amore per il basket rimarranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Alla famiglia Rivetto giungano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso dell’intera comunità sportiva”.
Condoglianze ai familiari dell’uomo dalla redazione di StatoQuotidiano.it
4 commenti su "Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino"
🙏R. I. P. Antonio.
Che tristezza mi lasci…Ci hai insegnato il basket di livello e te ne saremo grati per sempre ..nn dimenticherò mai la tua competenza e professionalità…ci lasci 1 grande vuoto…condoglianze sincere..
Ciao, Antonio! Per molti cestisti di Manfredonia non sei stato un semplice allenatore, ma un padre affettuoso e attento a ogni aspetto della vita. È stato un onore essere guidati da te sul campo, affrontare la fatica quotidiana degli allenamenti e le sfide delle competizioni. Grazie per aver aiutato molti di noi a credere in se stessi, anche nei momenti più difficili. Sono sopraffatto dai ricordi e voglio ricordarti con quell’atteggiamento falsamente burbero e con gli occhi pieni di amore con cui ci hai cresciuti. Il tuo capitano
addio amico mio.