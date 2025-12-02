Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica del basket sipontino

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Antonio Rivetto, figura storica e indimenticabile del basket sipontino”.

Lo rende noto la Tucson Angel Manfredonia.

“Antonio è stato molto più di un allenatore: negli anni Ottanta, alla guida della storica Enichem Manfredonia, ha acceso una passione sportiva che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il suo impegno e la sua dedizione sono poi proseguiti con lo stesso entusiasmo nel ruolo di dirigente della SSD Giuseppe Angel, continuando a sostenere e promuovere la crescita del movimento cestistico locale.”

“La sua competenza, la sua umanità e il suo amore per il basket rimarranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Alla famiglia Rivetto giungano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso dell’intera comunità sportiva”.

Condoglianze ai familiari dell’uomo dalla redazione di StatoQuotidiano.it