Da anni sento ripetere che “serve una riflessione profonda” su Manfredonia. Ma quale riflessione profonda? Quello che stiamo vivendo non è un incidente di percorso: è diventato la nostra normalità. Una normalità fatta di assenza di guida, di vuoto di responsabilità, di una città che ha perso – in termini economici e sociali – il suo organo volitivo, la capacità di desiderare, decidere e agire.

A Manfredonia manca una classe dirigente. E manca, soprattutto, una classe dirigente politica. Quella che c’era – nel bene e nel male – è stata messa al bando, espulsa dal dibattito pubblico. Intanto, al suo posto, non si vede nulla che somigli a una visione. Dove sta la Politica con la P maiuscola? Chi sta ragionando sulle leve da azionare per lo sviluppo del territorio?

Guardatela, la città. È un pozzo infinito di virtuosità: energie, competenze, idee, una posizione geografica che molti ci invidiano. Ma è altrettanto ovvio che nessun investitore metterà un euro in una realtà che non riesce a guardare oltre la becera lite politica, oltre il teatrino quotidiano delle polemiche. Le imprese, i capitali, i professionisti scelgono contesti in cui intravedono una direzione, non una rissa permanente.

Proviamo allora ad analizzare, con freddezza, cinque assi fondamentali per qualsiasi progetto di sviluppo: Porto, Pesca, Agricoltura, Turismo, Sviluppo delle aree industriali.

Partendo dall’attuale amministrazione comunale, su quale di questi punti si sta davvero lavorando? Non a parole, ma con atti, cronoprogrammi, strumenti finanziari, alleanze strategiche?

C’è qualcuno in grado di spiegare – e soprattutto di mettere in pratica – strumenti come il project financing, le partnership pubblico-private, le forme innovative di investimento che altrove sono la base per porti, infrastrutture, servizi, rigenerazione urbana? Qui se ne parla, si organizza il convegno, si fa il post, si rilascia l’intervista. Bla bla bla. E nel frattempo la città si svuota, i giovani se ne vanno, le famiglie si spostano dove intravedono futuro.

Questa città ha perso i suoi “cervelli in ebollizione”: molti sono andati via, altri hanno smesso di credere di poter incidere. E quelli che restano, quando ottengono un incarico politico, spesso si gonfiano il petto, si sentono onnipotenti, convinti di poter fare tutto da soli. Poi, perso l’incarico, iniziano a guardare a terra e scoprono di non contare nulla. La verità è semplice: sei quello che produci. Se produci solo chiacchiere, non servi allo sviluppo di una comunità.

Sul piano delle opere pubbliche e delle infrastrutture, Manfredonia è rimasta dove l’aveva portata l’ultimo ciclo amministrativo riconoscibile: quello di Angelo Riccardi, l’uomo forse più contestato della città. Piaccia o non piaccia, molte opere portano ancora il suo marchio, e neppure i detrattori più accaniti possono cancellarlo dai fatti. Dopo, poco o nulla: interventi sparsi, molta immagine, poca capacità di immaginare il dopo.

La domanda allora è inevitabile: qual è oggi il motivo per cui un cittadino di Manfredonia dovrebbe recarsi alle urne? Per confermare lo stato di inerzia? Per scegliere tra liste che non esprimono una visione di città ma solo equilibri interni? Per dare una delega in bianco a chi non ha mostrato, finora, di saper utilizzare nessuna delle leve reali di sviluppo?

Votare ha senso solo se c’è un progetto credibile, verificabile, misurabile. Ha senso se una nuova classe dirigente – politica, imprenditoriale, professionale – decide di mettersi in gioco con umiltà ma anche con competenza, sapendo che non basta il like o la diretta Facebook per cambiare il destino di un territorio. Altrimenti, andare alle urne diventa un rito stanco, un automatismo che non scalda più nessuno.

Manfredonia non è condannata al declino. È ferma, questo sì. Ma è ferma perché chi dovrebbe guidarla si accontenta di parlare. Finché continueremo a produrre solo parole, la città continuerà a spopolarsi e il suo straordinario potenziale resterà lettera morta. Il punto non è più cosa “ci fanno” i politici, ma cosa siamo disposti a pretendere – e a costruire – noi come comunità.

di ANTONELLO SCARLATELLA, imprenditore