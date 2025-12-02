Edizione n° 5903

CRISI // Puglia, la sete d’inverno: “È la crisi idrica più grave del millennio”
2 Dicembre 2025 - ore  10:09

CAMPANIA // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Home // Manfredonia // Marasco, con gli Ispettori Civilis e la Polizia, salva due auto nuove rubate e nascoste: non erano state cannibalizzate

RUBATE Marasco, con gli Ispettori Civilis e la Polizia, salva due auto nuove rubate e nascoste: non erano state cannibalizzate

Auto rinvenute sotto il ponte dell’autostrada nella zona industriale di Foggia, poco prima del centro commerciale GrandApulia

Auto rubate

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Durante un’attività di controllo del territorio in Capitanata, il Comandante Nazionale Giuseppe Marasco del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili di Manfredonia ha segnalato alla Questura di Foggia, tramite l’operatore 3, la presenza di due carcasse di auto nuove rubate e già cannibalizzate, rinvenute sotto il ponte dell’autostrada nella zona industriale di Foggia, poco prima del centro commerciale GrandApulia.

Successivamente, durante ulteriori verifiche, sono state individuate due autovetture perfettamente integre, nascoste all’interno di un vigneto. Controllando le targhe, i veicoli sono risultati entrambi rubati:

Una Jeep Renegade, oggetto di denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Canosa di Puglia (dati aggiornati al 30.11.2025); una Peugeot 3008, con denuncia di furto del 27.11.2025.

Il Comandante Marasco ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo posizione geolocalizzata e targhe. La chiamata è stata trasferita alla Polizia di Stato: poco dopo è giunta sul posto una volante del Commissariato di Foggia. Gli agenti, dopo i rituali accertamenti, si sono congratulati con Marasco e con gli operatori CIVILIS, esprimendo parole di elogio per la collaborazione e il senso civico dimostrati. Le due auto integre sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari, mentre le due carcasse sono state rimosse dalla custodia giudiziaria Ciccone.

«Questo è il vero valore del volontariato gratuito, a sostegno del proprio territorio e del rispetto delle leggi in una società civile, libera e democratica» – ha dichiarato il Comandante Giuseppe Marasco.

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "Marasco, con gli Ispettori Civilis e la Polizia, salva due auto nuove rubate e nascoste: non erano state cannibalizzate"

  1. Io spero che l’intero corpo elettorale lo voti alle prossime provinciali. Spero che diventi assessore provinciale all’ambiente con delega alla Polizia Provinciale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero." Martin Luther King

