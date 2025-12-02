Il Foggiano si prepara a una nuova fase di instabilità atmosferica che accompagnerà la regione da oggi fino a venerdì, con un peggioramento più marcato tra mercoledì e giovedì. Dopo una giornata caratterizzata da nubi irregolari e qualche debole fenomeno sparso, sul Gargano e sul resto della Puglia è atteso l’ingresso di un fronte perturbato responsabile di piogge, temporali e venti sostenuti.

Secondo gli aggiornamenti meteo più recenti, Foggia registra in queste ore pioggia debole e temperature attorno agli 11°C. La situazione resterà variabile anche nella giornata di mercoledì, quando la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente, con massime previste sui 14-15°C.

Mercoledì: peggiora dal pomeriggio, Gargano più esposto

Dalla seconda parte di mercoledì il fronte perturbato risalirà la Puglia portando un primo peggioramento, più evidente lungo i rilievi garganici e sulle zone costiere. Possibili rovesci localizzati e vento in rinforzo, mentre Foggia potrebbe rimanere in parte ai margini fino a sera.

Sono già attive allerte gialle per temporali e piogge su parte della regione, con un aumento della criticità per la giornata successiva.

Giovedì sotto la pioggia: scatta l’allerta arancione

Giovedì sarà la giornata più critica della settimana: sulla Puglia sono attese piogge diffuse e anche di forte intensità, con presenza di temporali e cumulonembi associati a precipitazioni abbondanti.

Le autorità meteorologiche hanno emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e piogge intense. Sul Gargano sono possibili fenomeni più violenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza in caso di spostamenti e invita a evitare aree soggette ad allagamenti o frane.

Venerdì: ancora instabile, ma fenomeni più deboli

La perturbazione tenderà ad allontanarsi verso i Balcani nel corso della notte. La giornata di venerdì si presenterà con spiccata variabilità, alternanza di schiarite e brevi rovesci, più probabili sul Gargano e sulle zone collinari. Le temperature resteranno in linea con le medie del periodo.

Weekend dell’Immacolata: torna il sole

Il fine settimana sembrerebbe riportare condizioni più tranquille: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in lieve aumento e assenza di precipitazioni. Una tregua che dovrebbe favorire le prime uscite del periodo natalizio e le tradizionali manifestazioni dell’Immacolata.

Il clima di dicembre sul Foggiano

Dicembre nel Foggiano si conferma un mese fresco e umido, con temperature medie tra 6°C e 13°C e alcuni giorni di pioggia distribuiti nel corso delle settimane. L’umidità elevata e le frequenti inversioni termiche rendono l’atmosfera tipicamente invernale, anche senza grandi ondate di gelo.