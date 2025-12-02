Edizione n° 5902

Home // Cronaca // Paura in via Gandhi: auto in fiamme nella corte interna, facciata della palazzina lambita dal fuoco (FOTO)

FIAMME FOGGIA Paura in via Gandhi: auto in fiamme nella corte interna, facciata della palazzina lambita dal fuoco (FOTO)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno rapidamente domato l’incendio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Momenti di tensione nella serata di ieri a Foggia, dove un’automobile è andata completamente distrutta da un incendio sviluppatosi nella corte interna di una palazzina di via Gandhi, nel quartiere Macchia Gialla.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è originato attorno alle 20:30 e in pochi minuti ha avvolto la vettura – una Lancia – generando alte colonne di fumo e lingue di fuoco che hanno raggiunto e lambito la facciata del condominio, superando i due metri di altezza. Alcuni residenti, allarmati dalle fiamme e dal forte odore di bruciato, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente o causare danni strutturali all’edificio. Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’accaduto. Dai primi accertamenti non sarebbero emerse tracce evidenti di liquidi infiammabili o di inneschi artificiali, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore.

