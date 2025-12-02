Bari, 30 novembre 2025 – Nella cornice di Villa Romanazzi Carducci, una delle sedi più prestigiose del capoluogo pugliese, si è svolto il Proshop Day, l’evento speciale con cui Proshop ha festeggiato i 50 anni dalla nascita dell’azienda con un payoff che sintetizza bene lo spirito dell’evento: crescere insieme.

Alla giornata ha partecipato una nutrita rappresentanza dei responsabili degli oltre 300 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, il top management del Gruppo e numerosi ospiti, segnando un importante momento di confronto e celebrazione condivisa.

Nata nel 1975 da un piccolo magazzino di articoli per la casa a Cerignola, in Puglia, Proshop ha costruito nel tempo un modello di impresa fondato su impegno, passione e fiducia, valori che hanno guidato l’evoluzione da realtà locale a marchio riconosciuto a livello nazionale.

A introdurre l’incontro e il racconto è stato proprio Michele Grieco, fondatore del gruppo, accompagnato sul palco da Antonio e Nicola Grieco, rispettivamente amministratore unico e direttore commerciale.

” Celebrare i 50 anni della nostra azienda rappresenta un traguardo di grande valore. Il percorso compiuto è il risultato dell’impegno costante dei nostri collaboratori e della fiducia dei nostri clienti, ai quali va il mio più sincero ringraziamento. Consolidando quanto costruito, guardiamo al futuro con determinazione, pronti a trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita.” dichiara Michele Grieco.

La crescita degli anni successivi, l’ingresso di una nuova generazione in azienda e, nel 2010, l’entrata nel gruppo CRAI hanno accelerato lo sviluppo della rete e rafforzato il posizionamento dell’insegna nel panorama del retail italiano.

All’incontro ha partecipato con un intervento Giangiacomo Ibba, Presidente CRAI Secom Spa e, a seguire, Giuseppe Cantone, Direttore Generale Crai Secom, Mario La Viola, Direttore Sviluppo Strategico, Ugo Tutino, Direttore delle Risorse Umane che hanno illustrato e condiviso le strategie del gruppo.

Il Proshop Day è stato pensato come un momento di incontro e dialogo tra la direzione e gli affiliati, con l’obiettivo di condividere risultati, esperienze e prospettive future. Nel corso della giornata si sono alternati momenti istituzionali, testimonianze dal territorio, approfondimenti sui progetti di sviluppo e spazi informali dedicati al networking, a conferma della centralità della relazione e dello spirito di gruppo nella strategia dell’azienda.

Non sono mancati gli interventi di prestigiosi brand partner, compagni di viaggio imprescindibili per l’avventura Proshop, come Henkel, rappresentata da Sara Re Dionigi Head of Shopper Marketing del gruppo, che ha presentato alcuni dei prodotti di punta per il 2026 e anticipato un momento di formazione dedicato agli operatori in programma nei prossimi mesi.

Durante l’evento sono stati ricordati i traguardi raggiunti in 50 anni di attività, dalla crescita del numero di punti vendita alla progressiva fidelizzazione dei clienti, fino al rafforzamento della brand awareness anche attraverso campagne nazionali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della community Proshop – affiliati, collaboratori e clienti – considerata la vera forza dell’azienda e il motore dei progetti di sviluppo per gli anni a venire.

In questo contesto è stato particolarmente significativo l’intervento di Fabrizio Valente, CEO e fondatore di KikiLab il cui intervento, centrato sul concetto dei clienti come ospiti ha offerto interessanti spunti di confronto con la presentazione delle videopillole in cartoni animati, strumento originale di formazione del personale interno.

La parte pomeridiana dell’evento ha visto la presenza di Andrea Zavaglia, mental coach e motivatore energetico che ha coinvolto tutti gli ospiti con attività coinvolgenti e formative con l’obiettivo di rafforzare lo spirito di squadra e l’impegno comune.

Con il Proshop Day, l’azienda ha rinnovato il proprio impegno a supportare la rete con strumenti, servizi e iniziative pensate per valorizzare ogni singolo punto vendita, nel solco di una storia imprenditoriale che guarda al futuro con la stessa capacità di sognare che ne ha caratterizzato gli inizi.

I 50 anni rappresentano così non un traguardo, ma una nuova partenza, in cui Proshop si conferma partner affidabile per gli operatori del settore e punto di riferimento per le famiglie italiane.