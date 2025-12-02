La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da P. P. F. (nato a Recanati nel 2005) ed E. F. (nato a San Giovanni Rotondo nel 2003) contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 21 marzo 2025, che aveva confermato la loro condanna per rapina aggravata in concorso (artt. 110, 628 cod. pen.) e porto illegale di arma (art. 4 legge 110/1975).

I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi sollevati dalle difese privi di specificità e sostanzialmente volti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di Cassazione.

Secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, i due imputati avrebbero preso parte a una rapina ai danni di una tabaccheria, commessa utilizzando un’autovettura a noleggio e un’arma.

La responsabilità degli imputati è stata ritenuta provata da una pluralità di elementi, tra cui: il noleggio e la disponibilità del veicolo utilizzato per la rapina; l’analisi delle celle telefoniche che collocano almeno uno degli imputati nell’area del delitto; le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito di riconoscere nei due imputati due dei tre soggetti entrati nella tabaccheria.

Determinanti, secondo i giudici, dettagli quali gli indumenti, gli oggetti in mano e la coincidenza tra l’abbigliamento dei noleggiatori e quello dei rapinatori ripresi in azione.

La versione difensiva secondo cui l’auto sarebbe stata utilizzata da terzi al momento della rapina è stata giudicata inverosimile, anche perché il veicolo è stato ritrovato poche ore dopo con gli imputati a bordo e parte della refurtiva.

Il primo motivo di ricorso, che contestava la motivazione della Corte d’Appello, è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha confermato che la motivazione d’appello è coerente, logica e fondata su molteplici elementi probatori.

Il secondo motivo di ricorso contestava la mancata concessione delle pene sostitutive della detenzione breve, sostenendo che l’art. 59 legge 689/1981 permetterebbe di applicarle anche alla rapina aggravata se l’imputato non ha legami con la criminalità organizzata.

La Cassazione ha respinto tale lettura, chiarendo che: il rinvio dell’art. 59 all’art. 4-bis ord. pen. riguarda solo il catalogo dei reati ostativi, non si estendono invece le ulteriori condizioni previste per altre misure. Richiamata anche la sentenza n. 50/2020 della Corte Costituzionale, secondo cui la differente accessibilità alle varie misure alternative rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina irragionevolezza.

La Corte di Cassazione ha quindi: dichiarato inammissibili i ricorsi di P. P. F. ed E. F.; condannato entrambi al pagamento delle spese processuali; disposto il versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La pronuncia conferma in via definitiva la responsabilità per la rapina aggravata e l’impossibilità, per tale reato, di accedere alle pene sostitutive della detenzione breve.