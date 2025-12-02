Edizione n° 5902

BALLON D'ESSAI

CRISI // Puglia, la sete d’inverno: “È la crisi idrica più grave del millennio”
2 Dicembre 2025 - ore  10:09

CALEMBOUR

CAMPANIA // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Home // Manfredonia // Rassegna InConcerto: Aventaggiato e Matarrese protagonisti del quarto appuntamento a quattro mani

MUSICA Rassegna InConcerto: Aventaggiato e Matarrese protagonisti del quarto appuntamento a quattro mani

Una coppia di pianisti estremamente dotati dal punto di vista strumentale, ma soprattutto illuminata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Prosegue la Rassegna Musicale Internazionale InConcerto e venerdì 5 dicembre, alle ore 20:30, la Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza ospiterà il duo pianistico Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese. L’evento, quattordicesimo della rassegna, si intitola “Due Musicisti a Confronto: Ravel–Liszt” e promette di mettere in dialogo due mondi musicali apparentemente lontani, ma sorprendentemente complementari.

Il duo, ormai presenza fissa nei festival di musica da camera in Italia e all’estero, vanta una carriera costellata di premi internazionali e primi posti in concorsi europei. Entrambi docenti di pianoforte principale al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, Aventaggiato e Matarrese hanno studiato in duo e da solisti con maestri del calibro di Aldo Ciccolini e François Joël Thiollier. La loro attività concertistica li ha portati a esibirsi in teatri e festival italiani – da Torino a Bari, da Matera a Roma – e all’estero, tra Spagna, Germania e Romania.

Il programma della serata alterna l’eleganza impressionistica di Ravel, con la suite “Ma Mère l’Oye” e “La Valse”, alla grandiosità orchestrale di Liszt, con trascrizioni per quattro mani dei Poemi Sinfonici “Les Préludes”, “Orpheus” e la Rapsodia Ungherese n. 2. La combinazione di repertorio francese e tedesco consente al pubblico di apprezzare sia le sfumature delicate dei paesaggi fiabeschi di Ravel sia la potenza drammatica lisztiana, resa con equilibrio e maestria tecnica dal duo.

Come sottolinea la critica musicale, Aventaggiato e Matarrese formano “una coppia di pianisti estremamente dotati dal punto di vista strumentale, ma soprattutto illuminata, in piena identità di vedute, da uno spirito analitico lucido e fecondo”.

L’ingresso alla serata è libero. Le porte della Sala Convegni apriranno alle ore 20:00.

Data: venerdì 5 dicembre 2025, ore 20:30
Luogo: Sala Convegni, Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

