L’assenza di un eletto di Manfredonia nel nuovo Consiglio regionale pugliese – dopo il voto del 23-24 novembre – non è solo un dato numerico. È diventata, in poche ore, una ferita identitaria e politica che ha incendiato i social sipontini, trasformando i social (per ora) nel luogo di un duro confronto tra vecchia e nuova classe dirigente.
Al centro del dibattito il post di Michela (Michelina) Quitadamo, oggi consigliera comunale di maggioranza e capogruppo di Molo 21 – Cambiamo Rotta, la lista civica che sostiene il sindaco di centrosinistra Domenico La Marca.
In un intervento pubblico dei giorni scorsi, Quitadamo aveva provato a leggere il voto regionale come un segnale di cambiamento e di richiesta di “partecipazione vera, trasparenza, competenza”, invitando la politica cittadina a “guardare avanti, insieme”.
A quel lessico – coraggio, trasparenza, partecipazione, competenza, futuro, rinnovamento, fiducia, legalità, bene comune – ha risposto con tono sarcastico l’ex sindaco Angelo Riccardi, che guidò il Comune per due mandati fino allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose nel 2019, vicenda oggi al centro anche di un suo recente libro, Uno Stato senza Stato.
“Parole, parole, parole, parole. Parole, soltanto parole. Parole tra noi”, scrive Riccardi, evocando la distanza – a suo giudizio – tra la retorica della buona politica e i risultati concreti prodotti in questo primo anno di amministrazione La Marca.
Per l’ex primo cittadino ci sono valori che non richiedono tempi lunghi né alibi: “nelle tante parole che utilizzate per non dire nulla, ce ne sono alcune che non hanno bisogno di tempo per essere messe in pratica: basta applicarle concretamente, ogni giorno”.
Poi il passaggio più politico, in cui Riccardi contesta l’idea di un “voi” totalmente separato dal passato: ricorda a Quitadamo il suo ruolo di segretaria cittadina del Partito democratico “proprio nel tragico finale di mandato”, sottolineando come nessuno possa “venire da Marte” e chiamarsi del tutto fuori dalle responsabilità collettive di quella stagione.
Quitadamo: “Non ho mai amministrato, le mie responsabilità sono minime”
La replica di Michela Quitadamo è ferma ma misurata. La consigliera distingue tra ruoli di partito e ruoli di governo: “il voi era perché io non ho mai amministrato e quindi non potevo ‘fare’”. Richiama le stesse parole che – ricorda – Riccardi usava anni fa: le responsabilità dell’allora segretaria dem sarebbero state “minime, quasi nulle”. E avverte: “Non puoi mettere tutti e tutte sullo stesso piano. Offenderesti la tua intelligenza, oltre che la mia”.
Nello scambio: da un lato chi, come Riccardi, rivendica “una storia politica” e chiede “risultati immediati a chi governa oggi”; dall’altro chi, come Quitadamo, sente il “peso di un’eredità complicata” ma rivendica discontinuità e tempi congrui per trasformare programmi in fatti.
Riccardi insiste sul nodo del tempo: “Dopo un anno, meno parole e più fatti. Io sono più di sei anni che non ho ruoli in questa città, fatevene una ragione”. È il tentativo di segnare un confine netto tra il “prima” e l’oggi, ribadendo la propria estraneità all’attuale governo cittadino. Quitadamo, dal canto suo, chiede “almeno la metà del tempo” avuto dalle precedenti amministrazioni per poter essere valutata sui risultati: l’orizzonte è quello di “fare bene e meglio” per Manfredonia, ritenendo che questo sia – o dovrebbe essere – l’auspicio dello stesso ex sindaco.
Nel mezzo, l’intervento del già consigliere Massimo Ciuffreda, che contesta alla consigliera l’uso alternato di “siamo” e “voi” all’interno dello stesso post, leggendovi una contraddizione. Quitadamo replica chiamando in causa le relazioni politiche attuali di Ciuffreda e invitandolo a “più onestà intellettuale”.
Sul fondo del confronto c’è la delusione per le Regionali: nessun nome di Manfredonia risulta, al momento, tra i nuovi eletti. Un dato che in città molti leggono come ulteriore segnale di marginalità territoriale e politica del centro garganico all’interno degli equilibri pugliesi.
Da un lato, quindi, la richiesta di spiegazioni: perché, nonostante il peso elettorale di Manfredonia e il recente ritorno al voto comunale, nessun sipontino siederà in Consiglio regionale? Dall’altro, la consapevolezza che la responsabilità non possa essere scaricata su un solo soggetto, ma chiami in causa partiti, liste civiche, gruppi dirigenti vecchi e nuovi.
Al di là dei toni, a tratti aspri – con espressioni colorite come il riferimento di Riccardi ai “pidocchi che ancora ci sono e che non vedete” – lo scambio tra l’ex sindaco e la capogruppo di maggioranza fotografa alcune questioni cruciali per Manfredonia: il rapporto tra parole e fatti, tra promesse di “rinnovamento” e scelte concrete di governo; la gestione dell’eredità del passato, segnata anche dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose e dal lungo commissariamento; la ricerca di una nuova classe dirigente, che sappia tenere insieme esperienza e discontinuità; il bisogno di rappresentanza nei livelli sovracomunali, a partire proprio dal Consiglio regionale.
In controluce c’è anche la sfida aperta per Molo 21 e per la coalizione che sostiene il sindaco La Marca: tradurre le parole chiave di questi mesi – partecipazione, legalità, bene comune – in scelte visibili e verificabili dai cittadini, in un contesto di forte astensionismo e diffidenza verso la politica.
1 commenti su "Regione senza Manfredonia, scontro social tra Riccardi e Quitadamo: “Parole, parole tra noi!”. “Tempo per i fatti!”"
La Ballata del Gufo d’Ombra
C’era una volta, nel regno Appulo, sulla costa dove il mare si infrangeva contro scogli maestosi e lambiva spiagge dorate, un grande villaggio che aveva la caratteristica di essere conosciuto col nome di un antico sovrano che, secoli prima, l’aveva fondato. Le sue case si spargevano lungo l’argine marino, accarezzate dalle onde, e le vele delle barche, viste dall’alto, sembravano piume di un gigantesco cigno bianco posato sull’acqua.
Il villaggio cercava di rialzarsi dall’ingiuria di un degrado subìto, sotto la guida di un Capitano del Popolo, scelto in emergenza da un comitato di antichi notabili.
Un giorno, sul far della sera, comparve all’ingresso del villaggio una figura bizzarra: un menestrello banditore, vestito di stracci e campanelli arrugginiti, con il volto nascosto da un cappuccio chiazzato di fango. Il suo aspetto era talmente misero da ricordare un menagramo sbucato dalle pietre più umide del porto.
Costui si presentava con un nome che fece arricciare molti nasi:“Il Gufo d’Ombra.”
Piantò il suo sgabello nella piazza del mercato e cominciò a suonare un liuto, dalle corde stonate, e a cantare con voce turbata, attirando curiosi e bambini. Ma ben presto le sue parole superarono la musica: iniziò a diffondere voci, storielle e maldicenze sul Capitano del Popolo.
Lo accusava di ogni nefandezza: incompetenza, inanità, malgoverno. Le sue frasi, insinuanti come fumo nero, cominciarono a serpeggiare tra le botteghe e le taverne.
In un primo momento il villaggio ascoltò il Gufo menestrello con divertito distacco: dopotutto, i menestrelli erano noti per esagerare. Ma col passare dei giorni alcuni abitanti, punti da una curiosità più viva del dovuto, decisero di scavare nella storia di quel banditore misterioso.
E ciò che scoprirono fece il sangue gelare nelle vene.
Anni addietro – non molti, ma abbastanza perché alcuni avessero voluto dimenticare – quello stesso menestrello, senza stracci né fango addosso, era stato proprio lui: il Capitano del Popolo del villaggio sul mare.
Allora non era un Gufo d’Ombra, ma portava un mantello ricamato e una voce piena di comando. Tuttavia, aveva governato con arroganza, scontrosità e insaziabile avidità. Le sue decisioni sciagurate avevano prosciugato le casse del villaggio, lasciando i cittadini sul lastrico e il villaggio nel disastro più totale.
Uno dopo l’altro, i suoi fedeli collaboratori lo avevano lasciato, incapaci di sopportare ancora i suoi intrighi. Alla fine, era stato cacciato, allontanato come un presagio nefasto.
Da allora aveva vagato senza meta, consumato dal rancore e dal fallimento, tentando di reimpiegarsi chiedendo aiuto anche al governatore appulo. Col tempo, però, anche questi si accorse del pericolo costituito da un personaggio così venefico.
Il Gufo d’Ombra era tornato non per amore del villaggio, ma per tentare di riconquistare una credibilità perduta, nella speranza che la memoria del popolo fosse corta e il tempo avesse cancellato le sue colpe.
Ma gli abitanti del villaggio sul mare non erano più disposti a farsi ingannare.
Quando la verità riemerse, la piazza lo guardò con occhi diversi: non più come un buffo cantastorie, ma come un negletto che cercava di riscrivere il passato per vendetta e convenienza.
Il menestrello capì, dalla freddezza che scese tra la folla, che nessuna ballata avrebbe potuto cancellare ciò che aveva fatto.
E così, mentre il sole tramontava sul mare vermiglio, il Gufo d’Ombra raccolse il suo liuto scordato e se ne andò, scacciato non da guardie o forche, ma dalla memoria onesta del popolo, che conosceva la differenza tra un uomo rettamente caduto e uno che cade per propria mano e poi tenta di rialzarsi calpestando gli altri.
Da quel giorno, nella piazza del villaggio sul mare, i vecchi usano dire ai giovani:
“Non fidarti di chi torna con una maschera nuova: il passato, come il mare, riporta sempre a riva ciò che si vuole nascondere.”