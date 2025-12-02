L’assenza di un eletto di Manfredonia nel nuovo Consiglio regionale pugliese – dopo il voto del 23-24 novembre – non è solo un dato numerico. È diventata, in poche ore, una ferita identitaria e politica che ha incendiato i social sipontini, trasformando i social (per ora) nel luogo di un duro confronto tra vecchia e nuova classe dirigente.

Al centro del dibattito il post di Michela (Michelina) Quitadamo, oggi consigliera comunale di maggioranza e capogruppo di Molo 21 – Cambiamo Rotta, la lista civica che sostiene il sindaco di centrosinistra Domenico La Marca.

In un intervento pubblico dei giorni scorsi, Quitadamo aveva provato a leggere il voto regionale come un segnale di cambiamento e di richiesta di “partecipazione vera, trasparenza, competenza”, invitando la politica cittadina a “guardare avanti, insieme”.

A quel lessico – coraggio, trasparenza, partecipazione, competenza, futuro, rinnovamento, fiducia, legalità, bene comune – ha risposto con tono sarcastico l’ex sindaco Angelo Riccardi, che guidò il Comune per due mandati fino allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose nel 2019, vicenda oggi al centro anche di un suo recente libro, Uno Stato senza Stato.

“Parole, parole, parole, parole. Parole, soltanto parole. Parole tra noi”, scrive Riccardi, evocando la distanza – a suo giudizio – tra la retorica della buona politica e i risultati concreti prodotti in questo primo anno di amministrazione La Marca.

Per l’ex primo cittadino ci sono valori che non richiedono tempi lunghi né alibi: “nelle tante parole che utilizzate per non dire nulla, ce ne sono alcune che non hanno bisogno di tempo per essere messe in pratica: basta applicarle concretamente, ogni giorno”.

Poi il passaggio più politico, in cui Riccardi contesta l’idea di un “voi” totalmente separato dal passato: ricorda a Quitadamo il suo ruolo di segretaria cittadina del Partito democratico “proprio nel tragico finale di mandato”, sottolineando come nessuno possa “venire da Marte” e chiamarsi del tutto fuori dalle responsabilità collettive di quella stagione.

Quitadamo: “Non ho mai amministrato, le mie responsabilità sono minime”

La replica di Michela Quitadamo è ferma ma misurata. La consigliera distingue tra ruoli di partito e ruoli di governo: “il voi era perché io non ho mai amministrato e quindi non potevo ‘fare’”. Richiama le stesse parole che – ricorda – Riccardi usava anni fa: le responsabilità dell’allora segretaria dem sarebbero state “minime, quasi nulle”. E avverte: “Non puoi mettere tutti e tutte sullo stesso piano. Offenderesti la tua intelligenza, oltre che la mia”.

Nello scambio: da un lato chi, come Riccardi, rivendica “una storia politica” e chiede “risultati immediati a chi governa oggi”; dall’altro chi, come Quitadamo, sente il “peso di un’eredità complicata” ma rivendica discontinuità e tempi congrui per trasformare programmi in fatti.

Riccardi insiste sul nodo del tempo: “Dopo un anno, meno parole e più fatti. Io sono più di sei anni che non ho ruoli in questa città, fatevene una ragione”. È il tentativo di segnare un confine netto tra il “prima” e l’oggi, ribadendo la propria estraneità all’attuale governo cittadino. Quitadamo, dal canto suo, chiede “almeno la metà del tempo” avuto dalle precedenti amministrazioni per poter essere valutata sui risultati: l’orizzonte è quello di “fare bene e meglio” per Manfredonia, ritenendo che questo sia – o dovrebbe essere – l’auspicio dello stesso ex sindaco.

Nel mezzo, l’intervento del già consigliere Massimo Ciuffreda, che contesta alla consigliera l’uso alternato di “siamo” e “voi” all’interno dello stesso post, leggendovi una contraddizione. Quitadamo replica chiamando in causa le relazioni politiche attuali di Ciuffreda e invitandolo a “più onestà intellettuale”.

Sul fondo del confronto c’è la delusione per le Regionali: nessun nome di Manfredonia risulta, al momento, tra i nuovi eletti. Un dato che in città molti leggono come ulteriore segnale di marginalità territoriale e politica del centro garganico all’interno degli equilibri pugliesi.

Da un lato, quindi, la richiesta di spiegazioni: perché, nonostante il peso elettorale di Manfredonia e il recente ritorno al voto comunale, nessun sipontino siederà in Consiglio regionale? Dall’altro, la consapevolezza che la responsabilità non possa essere scaricata su un solo soggetto, ma chiami in causa partiti, liste civiche, gruppi dirigenti vecchi e nuovi.

Al di là dei toni, a tratti aspri – con espressioni colorite come il riferimento di Riccardi ai “pidocchi che ancora ci sono e che non vedete” – lo scambio tra l’ex sindaco e la capogruppo di maggioranza fotografa alcune questioni cruciali per Manfredonia: il rapporto tra parole e fatti, tra promesse di “rinnovamento” e scelte concrete di governo; la gestione dell’eredità del passato, segnata anche dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose e dal lungo commissariamento; la ricerca di una nuova classe dirigente, che sappia tenere insieme esperienza e discontinuità; il bisogno di rappresentanza nei livelli sovracomunali, a partire proprio dal Consiglio regionale.

In controluce c’è anche la sfida aperta per Molo 21 e per la coalizione che sostiene il sindaco La Marca: tradurre le parole chiave di questi mesi – partecipazione, legalità, bene comune – in scelte visibili e verificabili dai cittadini, in un contesto di forte astensionismo e diffidenza verso la politica.