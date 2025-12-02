San Severo – È stata trovata così all’alba di ieri, in condizioni che raccontano da sole una storia di sofferenza e incuria. Una giovane cagnolona, appena un anno di età, è stata rinvenuta con un pesante gancio di metallo conficcato nella bocca: probabilmente il moschettone della catena a cui era stata legata. Nel tentativo disperato di liberarsi, la povera animale potrebbe essersi ferita da sola, provocandosi dolore e lacerazioni.

A segnalare la situazione e ad intervenire sono stati i volontari dell’Enpa di San Severo, che hanno immediatamente portato la cagnolona dal veterinario. Per poter rimuovere il ferro in sicurezza è stata necessaria una leggera anestesia, grazie alla quale gli operatori hanno potuto liberarla senza ulteriori traumi.

La cagna—una splendida meticcia giovane, dal carattere dolce e mansueto—è stata ribattezzata Antonella dai volontari. “L’hanno trattata come un oggetto, non come un essere vivente capace di provare sentimenti, paura e dolore”, raccontano dall’associazione, denunciando ancora una volta episodi di maltrattamento che nel territorio continuano a ripetersi.

Ora Antonella è al sicuro, accudita e monitorata, e potrà finalmente iniziare un percorso di recupero fisico ed emotivo. L’auspicio dei volontari è che questo sia davvero l’inizio di una vita migliore, fatta di rispetto e amore—quello che ogni animale meriterebbe per diritto.

L’Enpa invita chiunque abbia informazioni utili a segnalare eventuali responsabili e ricorda che maltrattare un animale è un reato punito dal Codice Penale.