FOGGIA – Sanitaservice, la società in house dell’ASL Foggia, avvia una nuova stagione di reclutamento con l’approvazione di tre avvisi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I provvedimenti arrivano al termine del confronto con le organizzazioni sindacali e dopo il via libera del socio unico, l’ASL, e si collocano in un percorso di rafforzamento dell’organizzazione interna e di maggiore efficienza dei servizi.

Nel dettaglio, gli avvisi riguardano:

16 ausiliari/pulitori , categoria A – posizione A – CCNL Sanità privata AIOP–ARIS, di cui 3 posti riservati ai soggetti tutelati dalla legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;

9 soccorritori del sistema di emergenza–urgenza, categoria B – posizione B – stesso contratto;

3 autisti di ambulanza, sempre inseriti nel sistema di emergenza–urgenza, categoria C – posizione C.

Le nuove selezioni, per titoli ed esami, sono pensate per consolidare gli organici in ambiti cruciali: assistenza di base, gestione dei trasporti sanitari e intervento in emergenza. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere più stabile il personale impegnato nei servizi esternalizzati e migliorare la qualità delle prestazioni erogate all’utenza.

La società sottolinea come il rafforzamento delle risorse umane sia parte integrante di una strategia più ampia di riorganizzazione, fondata su trasparenza delle procedure, tempi più certi e processi amministrativi più ordinati. Si punta così a una Sanitaservice “sempre più efficiente e moderna, in linea con la programmazione dell’ASL Foggia e con i bisogni reali della comunità provinciale”.

Domande solo online, con SPID

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica a partire dal 3 dicembre 2025 tramite il portale dedicato:

👉 https://sanitaservice.ilmiotest.it/

L’accesso è consentito solo previa registrazione e autenticazione tramite SPID. Una volta entrato nell’area riservata, ciascun candidato potrà selezionare il profilo di interesse e compilare il form online previsto dall’avviso.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.59 dell’8 gennaio 2026.

Oltre tale data non saranno accettate ulteriori candidature.

La pubblicazione degli avvisi e la scelta della procedura digitale consentono di garantire tracciabilità, parità di accesso e riduzione dei margini di discrezionalità, in linea con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.