La Corte di Appello di Panama ha assolto Stefano Conti, il cittadino italiano accusato di traffico di esseri umani e detenuto per oltre 400 giorni nel carcere speciale di La Joya. Lo rende noto l’avvocato Valter Biscotti che con l’avvocato Vincenzo Randazzo è il legale italiano di Conti.

«All’inizio del suo processo ha rifiutato ogni tipo di accordo con la Procura ( 5 anni di pena e espulsione da Panama) proprio perché si sentiva innocente – spiega-. In primo grado la Procura aveva chiesto 30 anni di carcere».

E dopo l’assoluzione la Procura di Panama ha impugnato la sentenza e ieri è arrivata l’assoluzione anche in appello. «Ero innocente e non è stato facile vincere la paura di affrontare il processo – afferma tramite i suoi legali, Conti-. La forza l’ho trovata nell’aiuto della mia famiglia e soprattutto in me stesso.

Ora voglio solo tornare a casa». «Finalmente dopo tre anni potrà fare ritorno in Italia. Il ministro degli esteri con i suoi collaboratori abbiamo seguito da vicino tutta la vicenda e avevamo contatti pressoché quotidiani con la Farnesina», aggiungono i legali. (ANSA).