Edizione n° 5903

BALLON D'ESSAI

SALUTA IL PRES // Emiliano, è l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere”
2 Dicembre 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

DE MAGISTRIS // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Stefano Conti assolto a Panama dopo oltre 400 giorni di carcere: “Ho vinto io, è finita”

CONTI Stefano Conti assolto a Panama dopo oltre 400 giorni di carcere: “Ho vinto io, è finita”

Lo rende noto l’avvocato Valter Biscotti che con l’avvocato Vincenzo Randazzo è il legale italiano di Conti

Panama, l'italiano Stefano Conti assolto dopo 423 giorni di carcere

Panama, l'italiano Stefano Conti assolto dopo 423 giorni di carcere ph tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Prima pagina //

La Corte di Appello di Panama ha assolto Stefano Conti, il cittadino italiano accusato di traffico di esseri umani e detenuto per oltre 400 giorni nel carcere speciale di La Joya. Lo rende noto l’avvocato Valter Biscotti che con l’avvocato Vincenzo Randazzo è il legale italiano di Conti.

«All’inizio del suo processo ha rifiutato ogni tipo di accordo con la Procura ( 5 anni di pena e espulsione da Panama) proprio perché si sentiva innocente – spiega-. In primo grado la Procura aveva chiesto 30 anni di carcere».

E dopo l’assoluzione la Procura di Panama ha impugnato la sentenza e ieri è arrivata l’assoluzione anche in appello. «Ero innocente e non è stato facile vincere la paura di affrontare il processo – afferma tramite i suoi legali, Conti-. La forza l’ho trovata nell’aiuto della mia famiglia e soprattutto in me stesso.

Ora voglio solo tornare a casa». «Finalmente dopo tre anni potrà fare ritorno in Italia. Il ministro degli esteri con i suoi collaboratori abbiamo seguito da vicino tutta la vicenda e avevamo contatti pressoché quotidiani con la Farnesina», aggiungono i legali. (ANSA).

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO