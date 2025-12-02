Vetus Vallum, il gusto delle feste a Manfredonia: menù sensazionale per un Natale e Capodanno da ricordare

A Manfredonia, dove la storia abbraccia il mare e il profumo della cucina mediterranea si fonde con la convivialità più autentica, il Ristorante – Pizzeria Vetus Vallum si conferma anche quest’anno uno dei punti di riferimento gastronomici per le festività natalizie. Con proposte curate, ingredienti selezionati e un’atmosfera calda e accogliente, il locale guidato da una consolidata esperienza nel settore presenta i suoi menù d’eccellenza per l’Immacolata, il Pranzo di Natale e il tradizionale Cenone di San Silvestro.

Già varcando l’ingresso, tra tavoli impeccabili e un servizio misurato ma familiare, emergono l’identità e la filosofia del ristorante: esaltare i sapori del territorio, proporre piatti che raccontano la Puglia e offrire un’esperienza fatta di qualità e genuinità. Gli antipasti di mare, presentati con eleganza e varietà, sono un biglietto da visita in cui freschezza e tecnica si incontrano. Polpo su crema, salmone marinato, seppie, sautè di frutti di mare e gratinature leggere introducono un percorso culinario che conquista senza eccessi, puntando sull’armonia dei sapori.

Il Pranzo dell’Immacolata, proposto a 40 euro bevande incluse, è un invito alla scoperta: degustazione di antipasti caldi e freddi, un primo e un secondo del giorno scelti secondo stagionalità e disponibilità del pescato, fino al sorbetto della casa. Una formula che privilegia la qualità della materia prima e valorizza la tradizione locale.

Per il Natale, Vetus Vallum raddoppia l’offerta: un Menù di Mare a 50 euro e un Menù di Terra a 45 euro, entrambi arricchiti da entrée con flûte di Prosecco, antipasti centrali e una selezione di primi che raccontano tecnica e creatività. Dalla lasagnetta bianca ai frutti di mare ai paccheri con crema di scampi, fino ai ravioli affumicati con zucca e salsiccia o alla lasagna classica alla bolognese, ogni proposta interpreta in chiave contemporanea un sapere gastronomico radicato. I secondi – filetto di orata con scampo locale per il menù di mare, tagliata di manzo con patate per quello di terra – consolidano un equilibrio studiato, completato dai dolci della tradizione e dall’immancabile panettone con bollicine.

E poi arriva il momento più atteso: il Cenone di San Silvestro 2026, una serata che unisce gusto, musica e intrattenimento con la partecipazione di Antonio Savastano e Filippo Clemente.

Il menù, dello chef Vincenzo Castriotta, proposto a 70 euro bevande incluse, offre antipasti di mare, risotto Carnaroli ai frutti di mare, ravioli di pesce spada con crema di zucca e mazzancolle locali, seppia gratinata con crema di piselli, fino al tradizionale cotechino con lenticchie servito a centro tavola. Allo scoccare della mezzanotte, il brindisi con panettone chiude un percorso gastronomico che celebra l’arrivo del nuovo anno all’insegna della condivisione.

Il ristorante conferma inoltre una ricca selezione di etichette di vino, curate per accompagnare al meglio ogni portata: bianchi aromatici, rossi strutturati, bollicine italiane e bottiglie d’autore compongono una carta capace di soddisfare gli appassionati e sorprendere i palati più esigenti.

Vetus Vallum si rivela così non solo un luogo dove mangiare bene, ma un vero spazio di incontro, dove il gusto diventa esperienza e la festa diventa memoria. Per chi desidera vivere le festività immerso nella tradizione gastronomica locale, il ristorante di Via Ospedale Orsini 85, Manfredonia, rappresenta una scelta che unisce eleganza, autenticità e un impeccabile senso dell’ospitalità.

Prenotazioni:

📞 0884 512228 – 389 987 2696

MANFREDONIA, via Ospedale Orsini 85.

