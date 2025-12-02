Edizione n° 5903

BALLON D'ESSAI

SALUTA IL PRES // Emiliano, è l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere”
2 Dicembre 2025 - ore  21:45

CALEMBOUR

DE MAGISTRIS // Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Home // Economia // Vieste, la TARI cambia per le locazioni brevi non imprenditoriali: equiparate alle utenze domestiche

TARI VIESTE Vieste, la TARI cambia per le locazioni brevi non imprenditoriali: equiparate alle utenze domestiche

Il Consiglio comunale di Vieste ha approvato una modifica al Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI)

Vieste, variazione urgente al Bilancio 2025/2027: Giunta approva 3 nuove opere pubbliche per oltre 1,2 milioni di euro

Giuseppe Nobiletti - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Nobiletti

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Dicembre 2025
Economia // Gargano //

VIESTE – Il Consiglio comunale di Vieste ha approvato una modifica al Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI) che interviene in modo specifico sulle locazioni turistiche brevi non imprenditoriali. La delibera n. 46 del 28 novembre 2025 modifica l’articolo 15 del regolamento e aggiorna la tabella delle categorie di attività, con effetti a partire dal 1° gennaio 2026.

La decisione nasce dall’esigenza di allineare la disciplina locale alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione e alle indicazioni dell’IFEL, la fondazione dell’ANCI per la finanza locale, che individuano per le locazioni brevi non imprenditoriali un regime tariffario assimilabile a quello delle utenze domestiche.

Finora, in mancanza di una previsione espressa, tali immobili venivano spesso ricondotti alla categoria degli “alberghi senza ristorante”, con un trattamento assimilato alle strutture ricettive tradizionali, creando contenziosi e incertezze interpretative.

Come cambiano categorie e tariffe

Con la nuova delibera, la categoria 08 “Alberghi senza ristorante” viene precisata, includendo esplicitamente:

  • case e appartamenti per vacanza,

  • residence,

  • affittacamere,

  • locazioni turistiche imprenditoriali, bed & breakfast. 

Per le locazioni brevi a fini turistici gestite in forma non imprenditoriale, invece, viene introdotto un nuovo comma 8 all’articolo 15 del regolamento TARI: questi immobili saranno ora tassati come utenze domestiche, con un numero di occupanti pari ai posti letto dichiarati nella comunicazione di inizio attività.

Nel caso in cui l’attività si svolga solo in una parte dell’abitazione di residenza, la superficie destinata alla locazione verrà assoggettata autonomamente alla tassa, sempre applicando la tariffa domestica calcolata sul numero di posti letto.

La delibera stabilisce che la nuova versione del regolamento TARI – comprensiva delle modifiche approvate – è efficace dall’1 gennaio 2026 e incarica l’Ufficio Tributi di trasmettere il provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, come previsto dalla normativa nazionale.

L’intervento mira a garantire maggiore equità e omogeneità nel trattamento dei diversi modelli di ospitalità turistica, distinguendo in modo chiaro tra attività imprenditoriali e forme non imprenditoriali, e offrendo a contribuenti e operatori un quadro regolamentare più leggibile e aderente alle regole nazionali.

1 commenti su "Vieste, la TARI cambia per le locazioni brevi non imprenditoriali: equiparate alle utenze domestiche"

  1. A Manfredonia ci sono migliaia di case vacanze, bi EN bi e simili ma nessuno li controlla tutti non hanno manco il numero di identificazione..

