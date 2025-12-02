Una serie di episodi criminali particolarmente gravi sta scuotendo la Puglia e, in particolare, il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani. Nelle ultime ore si sono verificati assalti armati, incendi e furti organizzati che, per dinamiche e modalità operative, hanno assunto i contorni di vere e proprie azioni paramilitari.

L’episodio più eclatante è il blitz compiuto a San Ferdinando di Puglia, dove un commando ha assaltato l’ufficio postale dopo aver bloccato gli accessi alla città, ostacolato l’intervento dei Carabinieri e fatto esplodere il Palazzo delle Poste. A questi fatti si sommano furti in esercizi commerciali, veicoli incendiati e recenti assalti a portavalori: un’escalation che ha messo in allarme istituzioni e comunità locali.

Il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha espresso piena solidarietà al sindaco Michele Lamacchia e ai cittadini di San Ferdinando, condannando duramente quella che definisce “un’aggressione diretta alla sicurezza pubblica e all’autorità dello Stato”.

Secondo Boccia, questi atti colpiscono un territorio “fatto di donne e uomini che hanno costruito la propria vita sul lavoro, sulla terra, sulla dignità”. E proprio per questo – sottolinea – lo Stato non deve consentire che la criminalità metta radici o approfitti di eventuali vuoti di presidio.

L’esponente dem ha reso noto di aver avuto un contatto immediato con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha garantito massima attenzione e un intervento tempestivo per tutto il territorio della BAT. Analoga rassicurazione è arrivata dal prefetto, che ha già disposto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Serve una risposta durissima: la sicurezza non è negoziabile”

Nell’area interessata dagli ultimi episodi non sono presenti presidi fissi delle forze dell’ordine: durante l’estate era stato predisposto un presidio mobile, ma la ripetizione degli attacchi impone, secondo Boccia, un rafforzamento immediato delle misure.

«Di fronte a una tale gravità – afferma – è necessaria una reazione immediata e durissima. La sicurezza è un diritto primario che lo Stato ha il dovere di garantire a ogni cittadino».

Accanto al potenziamento dei controlli, Boccia chiede un’intensificazione delle attività investigative, finalizzate a individuare rapidamente i responsabili, smantellare le reti criminali coinvolte e assicurare alla giustizia tutti gli autori delle azioni “vigliacche” che stanno destabilizzando il territorio.

“In Puglia non esistono zone franche”

Il senatore dem ribadisce infine che lo Stato è pienamente operativo e determinato a impedire che si creino situazioni di impunità o territori sottratti al controllo istituzionale.

«Lo Stato vigila – conclude – e non arretrerà davanti a nessuna minaccia. In Puglia non esistono zone franche: non esisteranno mai. Nella provincia di Barletta-Andria-Trani i criminali saranno assicurati alla giustizia».