Per “gestione flotta pesca comunitaria” 2,8 mln. 6 i beneficiari di Manfredonia

Manfredonia – PER il compartimento marittimo di Manfredonia un 2011 che ricomincia “in difficoltà”, come emerso di recente, “causa” l’adeguamento alle nuove norme imposte dal regolamento Ce 1967/2000, relativamente alla grandezza delle reti per l’attività di pesca a strascico ( Bilancio 2010 Cap.Porto Manfredonia: “adeguamento parziale pescatori a nuove norme” ); nuove norme alle quali la marineria sipontina si sarebbe adeguata “solo parzialmente”, come prevedibile, dopo che quest’estate erano stati numerosi gli appelli degli operatori sipontini, appelli nel corso dei quali erano già emerse le preoccupazioni e necessità dei pescatori per il “rispetto totale” di una norma la cui entrata in vigore era comunque attesa sin dal lontano 2000. Correlati al regolamento Ce anche i recenti appelli del sindaco di Manfredonia, rivolti al ministro Galan, per una deroga comunitaria al regolamento del’Unione per continuare le campagne di pesca tradizionali di “rossetto” e “bianchetto” ( Riccardi a Galan: “si approvi il piano“ ) e ( Le proteste sollevate già dai primi di dicembre ) e ( Pesca novellame: i casi di pesca da frodo , le proteste dell’Enpa Ma il 2010 era comunque terminato positivamente per i pescatori del golfo sipontino grazie anche al 2,8 milioni stanziati dalla Regione per la compensazione socio economica per la gestione della flotta della pesca comunitaria: 6 i beneficiari complessivi della città di Manfredonia.– E’ stata approvata infatti la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativi al Bando “Compensazione socio economica per la gestione della flotta della pesca comunitaria”, Misura 1.5 del Programma Operativo della Pesca 2007-2013. La graduatoria, comprensiva degli importi progettuali, è stata approvata con determinazione dirigenziale n.108/2010 del Servizio regionale Caccia e Pesca, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n.194 del 30 dicembre 2010 ( Determina con i nomi ammessi al finanziamento In particolare, si fa riferimento al “Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 – Delibera G.R. n.1149/09. Misura 1.5 “Compensazione socio-economica per la gestione della flotta della pesca comunitaria”. Considerato che il Programma Strategico Nazionale è stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6 settembre 2007 e visto il Programma Operativo nazionale relativo all’intervento comunitario delin Italia nel periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, modificata con decisione n. C (2010) 7914 dell’11/11/010, considerato che il Programma Operativo Nazionale individua gli uffici della Direzione Generale della pesca e dell’acquacoltura del MIPAF quali autorità responsabili della gestione e della certificazione, e attribuisce alle Regioni il ruolo di organismi intermedi; considerato che lo stesso Programma Operativo, al fine di regolare i rapporti tra lo Stato e leRegioni per la gestione del Programma, prevede l’istituzione di una cabina di regia nonché la stipula di un apposito accordo multiregionale.– Visto in particolare l’art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale “Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione” che, fra l’altro, incarica le Regioni e Province autonome, di gestire direttamente le misure relative ad ammodernamenti pescherecci; piccola pesca costiera; compensazioni socio economiche; acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie); acque interne; trasformazione e commercializzazione; azioni collettive; fauna e flora acquatica; porti da pesca; Modifiche dei pescherecci; Sviluppo sostenibile zone di pesca; Sviluppo mercati e campagne consumatori; Progetti pilota; assistenza tecnica.Considerato che la Cabina di regia ha elaborato una prima parte di documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEP 2007-2013 sul territorio nazionale; ritenuto necessario, sulla base dei documenti elaborati in sede di Cabina di Regia e approvati con gli atti ministeriali come precedentemente descritto, attivare bandi regionali per l’attuazione della misura mis. 1.5 – Compensazioni socio economiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art. 27 Reg. CE 1198/2006), approvato con decreto del MIPAF n. 612/08, dalle relazioni istruttorie, comprensive di giudizio di ammissibilità, di punteggio di merito, dell’importo di spesa ritenuto ammissibile e del contributo concedibile, è derivata una graduatoria di ammissibilità, con: la Cooperativa SOCOPES di Fasano, Brindisi per 351mila euro, la Cooperativa De Leonardis (sempre di Fasano), Il consorzio Pesca Salento Soc. Coop. di Lecce per 1.315.695 , la soc.Coop.fra Pescatori di Monopoli per 273.960 euro, la URIA OPM Soc. di Cagnano Varano per 194.400 euro, Rizzello Salvatore Donato di Porto Cesareo, Lecce per 30.765 euro, Scarciglia Francesco di Avetrana (Taranto) per 6.542, Pianeta Mare soc. coop. di Bari per 58.322, De Candia Michele di Molfetta per 19.500 euro; Tedesco Vitantonio di Molfetta (Bari) per 22.050, Di Rita Giuseppe di Cagnano Varano per 29.990 euro. Per Manfredonia: Pasquale Guerra per 38.850 euro.Poi ancora: l’associazione armatori da pesca Ats di Molfetta per 56.508 euro e per 103.206,54 euro e per 594.925 euro. Per Manfredonia anche Prencipe Antonio per 36.750 euro, la soc.coop. arl Maestrale di Manfredonia per 41.475 euro. Infine: Raffaele Nicola per 601,81 euro. Antonio Carpano di Manfredonia per 18.060 euro, Murgo Vincenzo per 34.650 euro, Prencipe Lorenzo e Prencipe Gaetano per 31.500 euroCOMPLESSIVAMENTE 2,8 MILIONIed è stata impegnata con le D.D.S. 115/09, n. 49/010 per l’attuazione delle iniziative di cui trattasi. Il provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa del Bilancio Regionale.g.defilippo@statoquotidiano.it