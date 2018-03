Di:

Sannicandro, blocco servizio TPL e disoccupati ultima modifica: da

Sannicandro Garganico –a Sannicandro Garganico: richiesta di incontro della“Come è noto all’Amministrazione, dal 1° gennaio 2013 il servizio di trasporto pubblico urbano nel comune di Sannicandro non è più attivo e i lavoratori addetti risultano essere disoccupati. La stessa sorte è toccata al servizio scuolabus, per cui dalla prossima apertura delle scuole le famiglie di San Nicandro Garganico subiranno l’ulteriore danno di non poter usufruire di un servizio sociale essenziale.per una città di oltre 15.000 abitanti, rappresenta certamente l’emblema delle enormi difficoltà finanziarie in cui versano la quasi totalità dei Comuni italiani”.“Ciononostante, la nostra Segreteria chiede un urgente incontro per conoscere le determinazioni dell’Amministrazione comunale in merito alle problematiche sopra esposte anche al fine di esplorare eventuali possibili soluzioni”.Redazione Stato